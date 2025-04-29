旅天下線上、全台門市旅展登場 埃及10日免4萬寫最低價

旅天下（6961）發言人許哲郎29日表示，首季出團人次年增二成，今年除了暑假買氣旺，且訂單能見度已達第4季，國人最愛旅遊的國家仍以日本居冠，故今年擴張布局日本，再度攜手台灣虎航推出九州宮崎、大分、佐賀串飛產品。另外，將包銷長榮直飛四國愛媛縣松山市，讓日本旅遊版圖更完整。

除了日本線，旅天下在韓國、東南亞、歐洲、大洋洲等線亦全面聯手長榮航空，增加直飛產品，拓展商品時間帶，使旅客選擇更多元；並上架華航全新聯營商品「華麗歐洲」，直飛阿姆斯特丹、倫敦、法蘭克福、羅馬、維也納、布拉格，主打雙點進出，不走回頭路，強化歐洲旅遊網。

旅天下表示，出境旅遊市場持續成長，首季除了日本最受歡迎，越南、泰國以得天獨厚自然資源聞名，位居第二、三名；德國、瑞士亦展現強勁成長動能；韓國在雪季、櫻花季、強檔韓劇帶動下，表現不俗；值得關注的是，旅客較往年更重視旅遊商品獨特性、稀缺性，故中東、南亞、非洲線快速竄起，例如埃及、肯亞、印度、斯里蘭卡、尼泊爾等。

看好市場需求，旅天下即日起至5月26日，在官網、全台門市同步舉辦「樂在當夏」旅展，祭出「清倉」、「早鳥預購最高折1萬5」、「週週搶購」三大優惠，凡下單即贈JetFi eSIM，訂單滿10萬元抽價值12,800元的「義大利Crash Baggage登機箱」。另外，為慶祝旅天下榮獲2024年「TCFA服務金賞認證」，抽獎再加碼！活動期間內，到全台門市與欲推薦的業務人員合照並留言，即可抽台灣虎航聯名萬國通路登機箱「虎翼箱」。

旅天下認為，隨著民眾旅遊需求增高，舊地重遊率也跟著變高，旅客日益注重行程的「深度性、主題性」。故開發「長天數、一次玩雙國」商品，如「越南北中南全覽9日」、「汶萊沙巴雙國6日」、「跳島日本北海道7日」，玩轉本島、利尻島、禮文島，皆甫上架，即收單至第4季。

針對主題性，因近年燃起棒球熱，則推出「韓國職棒培證英雄5日」，於髮香區觀賽；並籌備2026年3月「東京經典賽WBC 5日」，帶球迷到東京替中華隊加油。此外，韓國K-POP深受台人喜愛，「釜山BOF Big CONCERT演唱會5日」帶旅客參加超夯亞洲慶典追星。

此次旅展亮點包括，旅天下攜手台灣虎航直飛日本北海道函館，觀賞洞爺湖煙火、入住三晚溫泉飯店，最低價僅需26,388元；「九州佐賀宮崎5日」朝聖知名佐賀牛肉料理，每人24,900元起。韓國推出「釜山Space Walk 5日」20,000元有找，除了帶旅客打卡近來爆紅「用走的雲霄飛車」，還能欣賞超炫「廣安里M無人機燈光秀」。「中越峴港6日」前往欣賞國寶級表演「魅力峴港秀」，含稅、簽證每人13,900元起。

長程線部分，則推出「東澳洲全覽8日」一次玩雪梨、墨爾本、藍山國家公園，69,900元起。原價45,900「杜拜8日」，則下殺至36,999元起。