老字號油漆品牌柏林傳家族失和 經營權易手

老字號油漆品牌柏林25日召開臨時股東會，改選董監會，兼任高雄市工業會理事長的原任總經理陳哲生不敵母舅台南仁愛醫院院長許重勝和胞弟陳哲偉等人聯手，由許重勝勝出取得董事長職位。

柏林成立於1962年，創辦人陳文源逝世後，由妻子許慧慧接任董事長一職，長子陳哲生出任總經理、二兒子陳哲偉出任董事。而許慧慧去年11月過世，針對所遺留的董事長職位，原任監察人的母舅台南仁愛醫院院長許重勝提案於25日召開臨時股東會，進行新任董監事會改選。

針對此次改選，陳哲生和公司開朝元老副總經理陳正強參選董事的同時，並邀請前中鋼（2002）董事長宋志育和前中碳（1723）董事長何燦穎各參選董事及監察人。

開票結果，由許重勝和陳哲生胞弟陳哲偉陣營勝出，在五席董事中，拿下三席，當選名單為許重勝、陳哲偉、許世帆（許重勝兒子）、陳哲生和陳正強，並由許重勝獲選為董事長，至於當選監察人的戴侑芬則是陳哲偉之妻。

據了解，柏林從最早單純的一般塗料生產販售到現今涵蓋防蝕、防火及防護三大領域，資本額雖僅1.3億元，但小而美的規模營運表現亮眼。近幾來每年都為股東創造一個股本的穩定獲利。