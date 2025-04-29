旅天下旅展登場 機票買一送一韓國免萬元

旅天下（6961）即日起至5月26日於官網、全台門市同步舉辦「樂在當夏」旅展，祭出「清倉」、「早鳥預購最高折1萬5」、「周周搶購」三大優惠，凡下單即贈JetFi eSIM，訂單滿10萬元抽價值12,800元的「義大利Crash Baggage登機箱」。

另外，為慶祝旅天下榮獲2024年「TCFA服務金賞認證」，抽獎再加碼！活動期間內，到全台門市與欲推薦的業務人員合照並留言，即可抽台灣虎航（6757）聯名萬國通路登機箱「虎翼箱」。

旅天下表示，出境旅遊市場持續成長，2025年第一季出團人次較去年同期成長20%，其中以日本最受歡迎；越南、泰國以得天獨厚自然資源聞名，位居第2、3名；德國、瑞士亦展現強勁成長動能；韓國在雪季、櫻花季、強檔韓劇帶動下，表現不俗；值得關注的是，旅客較往年更重視旅遊商品獨特性、稀缺性，故中東、南亞、非洲線快速竄起，例如：埃及、肯亞、印度、斯里蘭卡、尼泊爾……等，除了暑假買氣旺，訂單能見度更已達第4季。

旅天下發言人許哲郎指出，2025年國人最愛旅遊的國家仍以日本居冠，故今年擴張布局日本，再度攜手台灣虎航推出九州宮崎、大分、佐賀串飛產品。另外，將包銷長榮航空（2618）直飛四國愛媛縣松山市，讓日本旅遊版圖更完整。韓國、東南亞、歐洲、大洋洲…等線亦全面聯手長榮航空，增加直飛產品，拓展商品時間帶，使旅客選擇更多元；並上架華航（2610）全新聯營商品「華麗歐洲」，直飛阿姆斯特丹、倫敦、法蘭克福、羅馬、維也納、布拉格，主打雙點進出，不走回頭路，強化歐洲旅遊網。

旅天下認為，隨著民眾旅遊需求增高，舊地重遊率也跟著變高，旅客日益注重行程的「深度性、主題性」。故開發「長天數、一次玩雙國」商品，如：「越南北中南全覽9日」、「汶萊沙巴雙國6日」、「跳島日本北海道7日」，玩轉本島、利尻島、禮文島，皆甫上架，即收單至第4季。

針對主題性，因近年燃起棒球熱，則推出「韓國職棒培證英雄5日」，於髮香區觀賽；並籌備2026年3月「東京經典賽WBC 5日」，帶球迷到東京替中華隊加油。此外，韓國K-POP深受台人喜愛，「釜山BOF Big CONCERT演唱會5日」帶旅客參加超夯亞洲慶典追星。

繳稅季即將到來，旅天下祭出省錢絕招「周周搶購」，安定民眾荷包！即日起至5月20日，每周二上午10點起，開放搶購超殺產品，「東京計畫機票5日」買一送一免萬元、「東京迪士尼鎌倉5日」免20,000元、「首爾計畫機票5日」買一送一6,888元起、「首爾清州鐵道5日」及「首爾漢江遊船5日」皆免萬元、「沙巴馬慕迪浮潛5日」16,999元起，「香港跨年3日」，在飯店爽看全景煙火含稅17,999元，全面售完為止。

只要清倉價，就能看到日本超震撼的夏季花火大會！旅天下攜手台灣虎航直飛日本北海道函館，觀賞洞爺湖煙火、入住三晚溫泉飯店，最低價僅需26,388元；「九州佐賀宮崎5日」朝聖知名佐賀牛肉料理，每人24,900元起。韓國推出「釜山Space Walk 5日」20,000元有找，除了帶旅客打卡近來爆紅「用走的雲霄飛車」，還能欣賞超炫「廣安里M無人機燈光秀」。「中越峴港6日」前往欣賞國寶級表演「魅力峴港秀」，含稅、簽證每人13,900元起。

長程線部分，則推出「東澳洲全覽8日」一次玩雪梨、墨爾本、藍山國家公園，69,900元起。原價45,900「杜拜8日」，則下殺至36,999元起。

早鳥預購祭出短線最高折3,000元，長線最高折15,000元。短線部分，日本「東北花卷溫泉5日」空中漫步藏王御釜、走訪台日友好奇景「嚴美溪郭公糰子」，每人24,900元起。「沖繩自由行5日」贈送Wi-Fi機、租車優惠、含稅，第二人報名折1,000元，每人16,588元起。搭乘國泰（2882）航空出發「名古屋自由行5日」，再贈送樂高樂園門票與一日住宿含早餐，同樣第二人折1,000元。快閃香港跨年看煙火每人17999元起，第二人報名折3,000元。

長線部分，祭出市場最低價「埃及金字塔10日」每人39,999元起。「肯亞10日」第二人團費現折15,000元。「紐西蘭冰河.峽灣遊船12日」凡報名就享早鳥優惠5,000元，每人135,900元起。

擔心家裡長輩出國沒人照顧？或煩惱帶小孩出國開銷大嗎？旅天下針對長程線澳洲、歐洲獨家推出「高年級旅人團企劃」，打造「班級旅遊」，除了領隊外，每團再搭配一位「學弟、妹」，即時提供「學長」、「學姊」旅客們高品質、貼心服務。例如：協助機上英文翻譯、飯店熱水瓶、團上安排小遊戲、回國後不定期舉辦同樂會。另外，東南亞線限定產品，祭出「親子優惠」，凡兩位大人帶一位12歲以下兒童參團同房，即可折價5,000元。