去年第4季桃園30年老屋占34.5% 這區最多老屋交易

根據內政部數據，2024年第四季，桃園市的平均交易屋齡為21.7年，較去年同期的19.2年增加了2.5年，顯示老屋交易占比上升。40年以上屋齡的老屋交易占比達18.7%，30~40年屋齡則為15.8%，合計30年以上的老屋交易占比為34.5%，即每三筆交易中就有一筆是老屋。

台灣房屋集團執行長張旭嵐指出，桃園房價親民，長期以來是北台灣宜居都市，房市需求穩定。由於成熟商圈素地稀缺，房市供應以中古屋為主，尤其是低公設比的老屋，吸引了精打細算的小資家庭。中壢區的海華商圈，30年以上屋齡的交易最多，買家主要為當地自住客，房市交易相對穩定。

相較於老屋市場的活躍，新成屋市場表現疲軟，屋齡5年以下新成屋的交易占比從第三季的28.1%降至25.9%，減少2.2個百分點。 張旭嵐指出，新房高購入成本和房地合一稅制的影響，兩年內轉手需付45%稅率，屋主轉售難以獲利，造成新房交易量減少。隨著房貸利率上升，一些屋主選擇出售舊屋來降低持有風險，這進一步推升了老屋的交易。