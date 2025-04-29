訊連旗下玩美移動「Skincare Pro」 AI肌膚分析大升級

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）於29日宣布，旗下專業級肌膚分析方案Skincare Pro全面升級，正式導入全新HD高解析肌膚分析技術。此版本透過高精度AI模型強化肌膚檢測效能，協助皮膚科診所與醫美中心取得更細緻、全面的膚況數據，加速個人化保養建議的生成效率與準確性。

玩美移動表示，HD高解析肌膚分析技術的導入，是精準肌膚檢測領域的一項重大突破，使醫美保養與皮膚科專業人員能夠輕鬆取得更細緻與精準的膚況分析評估。新版本AI模型以雙倍於標準畫質的影像資料進行訓練，可辨識更細微的膚質特徵與膚況問題，提供相較以往更豐富的洞察。這項升級不僅提升分析維度與模型精度，也推動個人化肌膚管理邁向更精準、可量化的AI解決方案標準。

AI高解析肌膚分析技術核心解密

玩美移動解釋，開發高畫質AI肌膚分析技術，需依賴高度成熟的深度學習模型與大量AI訓練資料，整體開發過程在資料標註精度與模型學習複雜度上都面臨極高挑戰。相較於標準畫質的肌膚檢測，高解析影像資料呈現出更豐富、細緻的肌膚問題樣態，AI模型需能對這些更高維度的特徵進行準確定義與分類。

以皺紋為例，其深度、粗細與分布型態變化多端，AI演算法需仰賴大量精確的人工作業標記，才能有效學習並辨別這些細微差異。整體資料的複雜度與精細度大幅提升，使模型訓練流程變得更加繁瑣，需運用進階建模技巧與演算法優化，才能確保分析結果具備高度可靠性與實用價值。

除了模型訓練之外，高畫質影像輸入本身也帶來大量運算挑戰。更高層次的影像細節需要更強大的處理效能，直接影響AI訓練效率與即時推論（inference）速度。如何在資料豐富度、處理速度與AI效能之間取得最佳平衡，是確保肌膚分析結果即時且準確的關鍵。玩美移動透露，團隊成功克服這些高門檻的技術挑戰，並為AI驅動肌膚檢測立下全新技術標準，提供保養與醫美專業人員一套真正可實用、可擴展的高精準個人化諮詢工具。

Skincare Pro肌膚分析技術關鍵升級亮點

1.HD高解析分析：捕捉更多肌膚細節：全新推出的HD高解析肌膚分析技術結合進階AI演算法，大幅提升膚況解析深度與評估精準度。透過這項技術進展，玩美移動獨有的AI模型能夠辨識更多肌膚表層細節與潛在問題，相較以往版本可揭露更多過往未被識別的膚質問題，協助專業人員制定更聚焦的個人化護膚建議與療程規劃。

2.精準分區式膚況分析：除了全面強化整體影像細節之外，本次升級亦導入區域式肌膚分析工具，針對皺紋與毛孔進行特定區域的識別與評估，支援聚焦檢視模式，能針對臉部特定區塊進行精準比對與視覺化展示。

目前系統可針對六大區域識別六種類型的皺紋：額頭紋、皺眉紋、魚尾紋、眼下細紋、法令紋與木偶紋；毛孔偵測則可集中於三大重點區域：額頭、鼻頭與雙頰。透過更具深度與精準度的膚況分析，專業諮詢人員得以提供更具依據的產品推薦與保養建議，強化肌膚諮詢的專業價值與服務成效。

引領AI肌膚分析進入高解析新時代

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，這次功能升級不僅是產品優化，更是一次技術維度的突破。HD高解析肌膚分析功能，為肌膚檢測技術樹立了全新標準，讓專業機構得以更精準掌握膚況細節，強化個人化分析深度。這項升級不只是提升檢測效果，更讓AI在醫美場域的應用邁入真正可量化、可落地的新階段。