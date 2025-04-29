首季法拍屋創10年新低 房市尚未出現「股房雙巴」
中央銀行推出第七波信用管制措施後，全台交易量急劇下滑，法拍市場也受影響。根據內政部數據，2025年第一季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近十年新低。業者分析，房市受打炒房政策衝擊，買方信心不足，也導致法拍市場供應緊縮，整體移轉量低迷；另外，雖然房市趨冷，但尚未出現全球股災引發的「股房雙巴」情況，
內政部數據顯示，第一季拍賣移轉棟數與去年同期相比減少32.5%，為自2016年以來的同期新低。台北市拍賣移轉棟數為61棟，下降18.7%；新北市為91棟，減幅53.1%，為六都中最大；桃園市拍賣移轉棟數成長34.5%，為唯一呈現成長的六都。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，法拍市場持續低迷的原因有三項：首先，雖然房市趨冷，但第一季未出現股災所帶來的財務問題；其次，買方信心不足，對法拍物件保持謹慎態度；最後，由於房價漲勢強勁，債務問題的屋主容易以合理價格出售房屋，減少法拍市場供應。六都中，台北、新北、台中及台南的法拍移轉量創下十年來新低，賴志昶說，唯有桃園市，因區域重劃區問題，法拍移轉量顯著上升。
住商不動產執行總監徐佳馨表示，近期受銀行滿水位等因素影響，加上央行過去已持續升息，去年12月五大銀行新承作房貸利率達2.224%，創下16年來新高，搭配高房價，溫水煮青蛙後座力不容小覷；因此，購屋人須謹慎審慎購屋壓力，若想在法拍市場撿便宜，務必事前做足功課，避免因不熟悉法拍流程與合理行情，反而以較高價位拍下法拍物件。
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