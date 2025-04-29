清冠一號團隊攜訊聯 打造中草藥外泌體「清泌一號」

清冠一號團隊再出擊，攜手訊聯（1784）外泌體及AI智慧研發技術，推出全新功能性中草藥外泌體「清泌一號」，開發具備保濕、抑菌、抗發炎三大功效外泌體新複方，展現中醫藥、外泌體先端製程與AI結合的創新能量。

回顧2020年，清冠一號(NRICM101)僅用短短5個月就成功研發問世，訊聯AI智慧研發團隊24小時內完成中草藥成份、逾3萬多個人體與COVID-19蛋白質標的大量比對分析，協助解釋並優化其療效，相關成果發表於《Biomedicine》等國際期刊，以科學展現台灣中醫藥的研發實力。

國家中醫藥研究所蔡耿彰教授表示，「中藥外泌體研發」是蘇奕彰所長繼「中藥新藥研發」的另一項台灣中醫藥發展的重大策略，「清冠一號」讓全球重新認識中醫藥的價值，「清泌一號」則進一步展現中草藥的創新與跨域能量。外泌體技術近年於再生醫學、免疫調節、醫美與皮膚修復領域備受矚目，「清泌一號」結合AI模擬與科學分析，融合中西醫優勢，有望成為繼「清冠一號」後，推動台灣中醫藥外銷的最新代表作。

台灣中醫病理學醫學會副秘書長張慈文醫師表示，外泌體就是中醫「鮮品」的現代詮釋，效果更直接且穩定。中西醫雙修的張慈文醫師指出，中醫普遍認為「鮮品」蘊含藥材最自然的精華與活性成分，價值極高；但過去受限於產地與運輸而難以普及。現代科技讓中草藥外泌體重現中醫藥材鮮用或帶汁使用的鮮品智慧。

「清泌一號」是台灣首度運用在地中草藥外泌體的創新嘗試，也為台灣農業產銷失衡找到一個突破口。張慈文醫師指出：「農民種東西，都是師傅；但賣的時候就變成師仔(徒弟)」，因此包括她和清冠一號團隊在內的多位中醫專家，積極投入中藥材從源頭的種植與馴化研究，實踐「以醫領藥、以藥帶農」的新使命，與農民共同打造「在地可耕、全球可銷」的中草藥供應鏈。此次選用的曇花與金錢薄荷皆以安全、無毒農法栽種，證明中藥材可在台灣成功馴化並實現高附加價值的轉化，進一步透過國際接軌，將「清泌一號」推向全球，打造台灣功能性中草藥特色品牌，未來一提到「功能性中草藥」就想到台灣。

訊聯細胞智藥（7808）董事長蔡政憲博士表示，「清泌一號」是清冠一號團隊與訊聯外泌體及AI智慧研發驅動的「第一帖」功能性中草藥外泌體，首波應用聚焦於皮膚、毛髮與私密處保養，並可延伸至多種應用。蔡政憲說，為追求「最終、最佳功效」，以「清泌一號」配方的黃金比例，針對私密處高效保養再結合哺乳類外泌體，設計出ExoSecret；針對毛髮強健，新品ExoRoots更加上以AI功能預測分析選出的IGF-1活性專利因子，目前已申請專利。由於IGF-1在促進毛髮生長與膠原蛋白生成的協同功效上表現優異，ExoRoots宛如升級版的中西醫合璧複方外泌體。

此外，訊聯建立跨物種外泌體巨量資料庫，訓練「外泌體功能預測AI模型」，涵蓋數百種miRNA、基因定序、蛋白質、胜肽等資料，能為客戶創造跨物種外泌體的多元運用商機。從推動Exosome Foundry(外泌體全球研發代工)至今，已促進寵物、醫療保健、光電雷射、妝品製造等18業態導入再生醫學技術，這次更擴大到中醫藥與農業再生醫學化，為產業創造更高附加價值。