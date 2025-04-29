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特力屋攻除溼抗潮商機 辦公室除溼小物買氣激增

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
特力屋攻除溼抗潮商機，辦公室除溼小物買氣激增。特力屋/提供
特力屋攻除溼抗潮商機，辦公室除溼小物買氣激增。特力屋/提供

氣象專家說明今年首波梅雨鋒面即將到來，將於5月初迎來連續5天豪雨，其可能造成的影響將不亞於颱風。特力屋觀察到像是「烘鞋機、水玻璃迷你除濕機、桌立式小風扇等」辦公室除溼小物，無論線上商品關鍵字搜尋或實體門市詢問度都較前一個月倍數激增，也帶動除溼商品整體銷量平均成長兩成以上。

四月開始天氣開始不穩定且多雨潮濕，特力屋觀察內部數據資料，發現除了除濕機熱銷外，針對特定區域或物品的除溼小物的詢問度、銷量也有明顯增加，特力屋公關郭怡瑄表示：「推測有不少騎機車或搭乘大眾交通工具通勤的上班族，飽受大雨天堂路之苦，因此能在辦公室個人空間將淋濕的隨身用品晾乾、除溼的小物需求顯現。」

其中，特力屋線上購物獨賣的「烘鞋機」，4月份的關鍵字搜尋較前一個月大幅雙倍增加，進而帶動銷買氣；而「水玻璃迷你除溼機、除溼盒」這類可放置於櫥櫃、鞋櫃等特定空間的除溼小物，銷量也較前一個月明顯成長超過兩成；此外，衣架通常都會在換季時節熱銷，4月期間「多功能晾鞋架」也同樣受到消費者青睞，銷量較上月增加一成以上；天氣變熱後，季節家電需求也隨之升高，辦公室幾乎人手一台的「桌立式小風扇」買氣在今年提早開跑，推估小風扇除了可以降溫、流通空氣外，也能吹乾因雨淋濕的鞋襪等隨身用品。

下班回家以後，使用除濕機除了能調節室內溼度，同時也能加快因雨淋濕的衣服、鞋子的乾燥，特力屋公關郭怡瑄再分享：「觀察近3個月除濕機銷售狀況，發現近期消費者選購除濕機時，除了節能省電(一級能效)是首要條件外，另外像是能設定濕度、可定時或滿水自動關閉、抑菌除臭也是消費者重視的功能，而有另附烘衣鞋架專用配件等附加功能、儲水箱方便拿取則更加分。」

消費 特力 除濕機

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