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韓綜超吸睛 遠傳 friDay影音：觀看人數年增近三成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信指出，韓國綜藝魅力席捲全台，遠傳friDay影音深耕韓綜，近兩年來韓綜觀看人數成長近30%，付費會員轉換率更飆升2.4倍，展現在韓綜內容布局上的強勁實力。

遠傳friDay影音表示，上週獨家首播「綜藝之神」羅暎錫PD製作的《Biong Biong 地球娛樂室3》，開播首日即登上平台收視冠軍，更創下一年來上架首日收視人數最高的新紀錄，後勁可期；3月開播Super Junior的《Woke Up to Super TV》於播出首日也奪下排行榜第一，更刷新平台首週觀看人數歷史新高。

另外，今年2月播畢的獨家韓綜《芬蘭租屋生活》，由車銀優、李帝勳等超人氣男神出演，遠傳friDay影音指出，成為近一年平台上「首月觀看人數最高」的韓綜作品，接連多部韓綜表現強勁，今年已三度刷新收視紀錄，目前同步跟播多達14部韓國熱門綜藝，無論數量與質量，皆穩坐「韓綜大本營」寶座。

遠傳friDay影音強調，針對不同觀眾喜好，提供多元豐富的韓綜節目陣容。喜愛K-POP的粉絲可收看Super Junior的《Woke Up to Super TV》、TOMORROW X TOGETHER參與的《TO DO X TXT》；愛看闖關遊戲的觀眾則不可錯過《Running Man》、《認識的哥哥》、《驚人的星期六》與即將在5月7日上架《只要有空，第三季》。

遠傳表示，迎接母親節到來，遠傳friDay影音即日起至2025年5月25日止，買女神節優惠方案就送美妝組(價值590元)，獨家暢看韓、日女神最新影劇每月只需169元！再加碼抽AMIRO萬元美容儀，讓粉絲一邊追劇、一邊綻放自信光采。此外，指定日期使用friDay聯名卡付款，還享8%回饋優惠。

Super Junior 遠傳電信

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