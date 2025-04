韓綜超吸睛 遠傳 friDay影音：觀看人數年增近三成

遠傳電信指出,韓國綜藝魅力席捲全台,遠傳friDay影音深耕韓綜,近兩年來韓綜觀看人數成長近30%,付費會員轉換率更飆升2.4倍,展現在韓綜內容布局上的強勁實力。

遠傳friDay影音表示,上週獨家首播「綜藝之神」羅暎錫PD製作的《Biong Biong 地球娛樂室3》,開播首日即登上平台收視冠軍,更創下一年來上架首日收視人數最高的新紀錄,後勁可期;3月開播Super Junior的《Woke Up to Super TV》於播出首日也奪下排行榜第一,更刷新平台首週觀看人數歷史新高。

另外,今年2月播畢的獨家韓綜《芬蘭租屋生活》,由車銀優、李帝勳等超人氣男神出演,遠傳friDay影音指出,成為近一年平台上「首月觀看人數最高」的韓綜作品,接連多部韓綜表現強勁,今年已三度刷新收視紀錄,目前同步跟播多達14部韓國熱門綜藝,無論數量與質量,皆穩坐「韓綜大本營」寶座。

遠傳friDay影音強調,針對不同觀眾喜好,提供多元豐富的韓綜節目陣容。喜愛K-POP的粉絲可收看Super Junior的《Woke Up to Super TV》、TOMORROW X TOGETHER參與的《TO DO X TXT》;愛看闖關遊戲的觀眾則不可錯過《Running Man》、《認識的哥哥》、《驚人的星期六》與即將在5月7日上架《只要有空,第三季》。

遠傳表示,迎接母親節到來,遠傳friDay影音即日起至2025年5月25日止,買女神節優惠方案就送美妝組(價值590元),獨家暢看韓、日女神最新影劇每月只需169元!再加碼抽AMIRO萬元美容儀,讓粉絲一邊追劇、一邊綻放自信光采。此外,指定日期使用friDay聯名卡付款,還享8%回饋優惠。