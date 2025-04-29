快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

寵物商機大 Coupang 酷澎引入國內外廠商營養毛孩食品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

寵物商機越來越大，寵物食品重視營養程度與人類不相上下。美商 Coupang 酷澎聚焦寵物食品與用品的品類，更攜手SHEBA希寶、福壽、瀚翔等多個寵物食品品牌及官方代理商，擴大引進各類寵物食品，包括符合美國飼料管理協會（AAFCO）主食標準的貓食，甚至還有加入紅藜與卵磷脂的狗食。

Coupang 酷澎指出，根據寵物登記資料網資料，全台已有超過23萬隻犬、貓陪伴全台大小家庭，毛小孩已成為忠實與溫暖的家人，吸引國內外食品業者加強開發毛孩商品，例如台灣在地品牌福壽針對台灣犬貓體質，特別開發營養健康飲食配方，旗下 EXPERT 艾思柏將台灣紅藜、卵磷脂放進狗食中強化狗狗皮膚與毛髮健康，還有針對口感挑剔的貓咪專屬配方。Coupang 酷澎另引入 Orijen 歐睿健無穀、可溶性纖維等成分的貓食產品上架，可說貓狗保養程度不輸一般人，以高級飼料搶攻市場。

寵物 福壽

延伸閱讀

環境永續 台東偏鄉小學辦太空紅藜栽種教育

網瘋傳「詹雅雯今天過世了」 本人發聲問：是死在哪裡

養貓還沒搞懂「牛磺酸」是什麼？5大神奇好處一次看 計算攝取量超簡單

穀雨帶財氣…4生肖做1事轉運招財 更別忘了慰勞「她」

相關新聞

首季法拍屋創10年新低 房市尚未出現「股房雙巴」

中央銀行推出第七波信用管制措施後，全台交易量急劇下滑，法拍市場也受影響。根據內政部數據，2025年第一季全台拍賣移轉棟數...

清冠一號團隊攜訊聯 打造中草藥外泌體「清泌一號」

清冠一號團隊再出擊，攜手訊聯（1784）外泌體及AI智慧研發技術，推出全新功能性中草藥外泌體「清泌一號」，開發具備保濕、...

房市7年多頭終結？李同榮預測5趨勢：下半年恐進主跌段

今年初房市趨勢預測呈多空分歧，但隨第一季價量俱疲，市場幾乎已確認去（2024）年第四季是七年多頭循環的終點。專家指出，儘...

臺鹽連續13年 陪伴伊甸身障青年逆風展翅

臺鹽（1737）董事長丁彥哲、副總經理李杰翰，28日率領同仁赴伊甸台南小作所擔任一日志工，與身障青年DIY創意杯墊，並贊...

每三筆交易有一筆老屋！桃園房市也進入「初老」

六都中平均交易屋齡向來以桃園最年輕，不過台灣房屋集團趨勢中心統計內政部資料， 2024年第四季住宅交易，桃園平均交易屋齡...

再生水年供產業達5,900萬噸 內政部曝下一階段目標

台灣推動再生水建設已屆十年，內政部29日指出，目前國內每年已供應超過5,900萬噸再生水，主要用於產業生產，有效提升乾旱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。