APMIC開發語言模型「Formosa-1」 打造全新人機介面

台灣新創、企業自主AI解決方案領導品牌 APMIC 29日宣布和Twinkle AI社群開發之輕量級3B參數語言模型「Formosa-1」，已可與模型上下文協定（Model Context Protocol, MCP）進行深度整合，實現自然語言驅動的資訊查詢、流程操作與決策支援，打造全新的智慧人機互動介面。

「Formosa-1」是台灣開發、首款可於手機端運行的3B參數繁體中文語言模型，透過MCP協議，Formosa-1得以連接企業內外部系統，實現以自然語言驅動資訊查詢、流程操作與決策支援，打造全新的智慧人機互動介面，亦支援與外部API、ERP系統及IoT裝置串接。

AMPIC指出，與傳統以純粹聊天為核心的語言模型不同，「Formosa-1」結合MCP協議，得以實現與企業內部系統的深度整合。透過語言驅動，模型不僅能回應查詢，更能作為觸發業務流程、資料調用與決策支援的智慧指令介面，進一步擴展自然語言在實務操作上的應用可能。

該解決方案已在多元場景中展現實際效益，如在工業自動化現場，工程師可透過語音查詢CNC錯誤代碼，或啟動特定模組設備；零售業者可透過語音操作POS系統，快速獲取營業數據與庫存資訊；在物流控制中，語言模型可即時查詢庫存狀況，並指派配送任務至特定司機，大幅提升作業效率。藉由MCP協議，「Formosa-1」可靈活串接ERP系統、天氣資料、匯率資訊、機台監控等外部API，讓使用者得以透過自然語言觸發複雜操作流程，取代傳統介面或手動輸入提升互動直覺性。