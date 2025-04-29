快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

不滿球證收購會員上午再抗議 中科：必要時執行公權力確保建廠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
不同意興農解決方案的會員上午再赴中科管理局抗議，表達訴求。圖／民眾提供
不同意興農解決方案的會員上午再赴中科管理局抗議，表達訴求。圖／民眾提供

中科管理局已取得擴建二期計畫用地89.75公頃(包含興農球場68公頃)，興農公司亦已公告明天將結束營運，但仍有不同意興農解決方案的會員約2百人上午集結興農球場再轉赴中科抗議，要求必須予以公平補償。會員上午8時50分開車到球場集結，先鳴汽車喇叭1分鐘，在現場表達抗議至9時40分，接下來又轉赴中科抗議。

會員說，當初因為高爾夫球場的成立，才能夠由農耕用地變成高價值的高爾夫球場用地，並因為募集了會員，因此募集了資金，才能使高爾夫球場的開發完成。會員們交了球證的費用，成為高爾夫球場的股東，雙方有了對等契約的關係。高爾夫球場依照球證契約⋯⋯保障了會員永久的使用高爾夫球場的權利，這個權利是永久打高爾夫球的權利。

他們認為興農不可以單方面撕毀了契約的關係，應給予同等27洞的高爾夫球場擊球權利，或補償每位會員320萬元。

中科上午說，球證補償在法律上屬於興農公司與會員之間的私權契約關係，且會員亦已委託律師對興農提起民事訴訟，補償金額多少才算合理，呼籲雙方理性並尊重法院的裁決。

中科說，中科前在與興農協議價購土地的過程中，已盡最大努力替會員爭取權益，興農公司也同意成立信託基金專戶，專款專用於球證補償費用。興農公司3月20日提出的補償方案，經與會員三度會商，目前獲知約有1千位會員(約占會員數60%)同意興農公司所提方案，唯尚有部分會員仍不滿意，訴請法院裁決，不失為最後的解決之道。中科會配合法院，提供必要的資料，協助法院審理。既已進入法律訴訟程序，訴訟期間會員再進行任何抗爭，已無實質上的意義，應該尊重法院裁決。

中科重申，擴建二期將依據計畫期程，進行相關後續作業，必要時將執行公權力，讓廠商順利建廠，以確保國家重大經濟建設順利進行，維持台灣科技產業優勢。

興農公司委任律師陳益軒說，不滿球證收購條件的會員既已提出訴訟，最後就由司法做公平判斷。

不同意興農解決方案的會員上午赴興農球場抗議並留影紀念。圖／民眾提供
不同意興農解決方案的會員上午赴興農球場抗議並留影紀念。圖／民眾提供

中科 民事訴訟 高爾夫

延伸閱讀

興農與會員球證爭議 中科呼籲雙方理性並尊重司法裁決

中科不放棄儘速完成交地！ 興農球場土地已完成過戶台積電

中科二期興農球場球證談判破局 中科宣布：原訂第1季交地被迫展延

台積中科二期設廠生變？中科聲明：第一季交地被迫展延

相關新聞

急單退燒效應 貨櫃三雄北美線不妙

美國對大陸發動高關稅戰帶來的急單效益退燒，亞洲運至美國貨櫃運量遭大砍，衝擊貨櫃輪業者，近期航商與美國貨主簽訂的長約價年增...

合一撿便宜要併美國藥廠 順勢銷售新藥「速必一」

合一生技創辦人路孔明昨（28）日透露，擬在美國併購藥廠，將由手上握有至少2億美元（約新台幣65億元）資金的關係企業鑽石生...

房市7年多頭終結？李同榮預測5趨勢：下半年恐進主跌段

今年初房市趨勢預測呈多空分歧，但隨第一季價量俱疲，市場幾乎已確認去（2024）年第四季是七年多頭循環的終點。專家指出，儘...

臺鹽連續13年 陪伴伊甸身障青年逆風展翅

臺鹽（1737）董事長丁彥哲、副總經理李杰翰，28日率領同仁赴伊甸台南小作所擔任一日志工，與身障青年DIY創意杯墊，並贊...

每三筆交易有一筆老屋！桃園房市也進入「初老」

六都中平均交易屋齡向來以桃園最年輕，不過台灣房屋集團趨勢中心統計內政部資料， 2024年第四季住宅交易，桃園平均交易屋齡...

再生水年供產業達5,900萬噸 內政部曝下一階段目標

台灣推動再生水建設已屆十年，內政部29日指出，目前國內每年已供應超過5,900萬噸再生水，主要用於產業生產，有效提升乾旱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。