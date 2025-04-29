不滿球證收購會員上午再抗議 中科：必要時執行公權力確保建廠

中科管理局已取得擴建二期計畫用地89.75公頃(包含興農球場68公頃)，興農公司亦已公告明天將結束營運，但仍有不同意興農解決方案的會員約2百人上午集結興農球場再轉赴中科抗議，要求必須予以公平補償。會員上午8時50分開車到球場集結，先鳴汽車喇叭1分鐘，在現場表達抗議至9時40分，接下來又轉赴中科抗議。

會員說，當初因為高爾夫球場的成立，才能夠由農耕用地變成高價值的高爾夫球場用地，並因為募集了會員，因此募集了資金，才能使高爾夫球場的開發完成。會員們交了球證的費用，成為高爾夫球場的股東，雙方有了對等契約的關係。高爾夫球場依照球證契約⋯⋯保障了會員永久的使用高爾夫球場的權利，這個權利是永久打高爾夫球的權利。

他們認為興農不可以單方面撕毀了契約的關係，應給予同等27洞的高爾夫球場擊球權利，或補償每位會員320萬元。

中科上午說，球證補償在法律上屬於興農公司與會員之間的私權契約關係，且會員亦已委託律師對興農提起民事訴訟，補償金額多少才算合理，呼籲雙方理性並尊重法院的裁決。

中科說，中科前在與興農協議價購土地的過程中，已盡最大努力替會員爭取權益，興農公司也同意成立信託基金專戶，專款專用於球證補償費用。興農公司3月20日提出的補償方案，經與會員三度會商，目前獲知約有1千位會員(約占會員數60%)同意興農公司所提方案，唯尚有部分會員仍不滿意，訴請法院裁決，不失為最後的解決之道。中科會配合法院，提供必要的資料，協助法院審理。既已進入法律訴訟程序，訴訟期間會員再進行任何抗爭，已無實質上的意義，應該尊重法院裁決。

中科重申，擴建二期將依據計畫期程，進行相關後續作業，必要時將執行公權力，讓廠商順利建廠，以確保國家重大經濟建設順利進行，維持台灣科技產業優勢。