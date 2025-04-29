快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

臺鹽連續13年 陪伴伊甸身障青年逆風展翅

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
臺鹽董事長丁彥哲（前排左4）、副總經理李杰翰（前排左1）偕同臺鹽志工參與伊甸一日志工活動，並捐贈「鮮選我塩麴」作為募款禮，攜手為身障青年募集更多資源與支持。照片／台鹽提供
臺鹽董事長丁彥哲（前排左4）、副總經理李杰翰（前排左1）偕同臺鹽志工參與伊甸一日志工活動，並捐贈「鮮選我塩麴」作為募款禮，攜手為身障青年募集更多資源與支持。照片／台鹽提供

臺鹽（1737）董事長丁彥哲、副總經理李杰翰，28日率領同仁赴伊甸台南小作所擔任一日志工，與身障青年DIY創意杯墊，並贊助400瓶台塩「鮮選我塩麴」作為伊甸「成人身障服務計畫」捐款人回饋好禮，盼陪伴身障青年逆風展翅翱翔，培育自立生活。

母親節前夕，臺鹽董事長丁彥哲、副總經理李杰翰帶來康乃馨分享給師生，並陪伴身障青年製作馬賽克拼貼杯墊，共同度過一個溫馨的午後。身障青年動作雖較不靈活，但他們發揮創意，慢慢拼貼杯墊變成獨一無二的藝術品，活動結束後帶回家送給媽媽，當作母親節最棒的禮物。

丁彥哲相當關心身障青年就業狀況，他引用政府資料表示，每20位國民中即有1位是身心障礙者，需要社會各界的關懷。13年來臺鹽定期與伊甸基金會合作贊助捐款人贈禮，期盼能拋磚引玉，募集更多企業、社會大眾共襄盛舉，挹注身障資源。

伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁感謝臺鹽奧援135位身心障礙者，她說「成人身障服務計畫」經費尚有缺口亟待援助，凡捐款人指定支持伊甸基金會「成人身障服務計畫」，持續一年每月捐款250元，或單筆捐款滿3,000元，即贈送一瓶台塩「鮮選我塩麴」，懇請大家支持。

捐款 身障

延伸閱讀

最強「鮪魚+松葉蟹」吃到飽！海鮮控衝 新北最高Buffet「50樓Café」新菜超精彩 母親節限定「波士頓龍蝦吃到飽」只有2天

台中勤美洲際酒店母親節獻禮 與她共享專屬主場時光

慶祝母親節 高雄業者推出1元高麗菜吸引搶購

五一勞動節也推母親節優惠 麗寶OUTLET服飾最低1折起

相關新聞

急單退燒效應 貨櫃三雄北美線不妙

美國對大陸發動高關稅戰帶來的急單效益退燒，亞洲運至美國貨櫃運量遭大砍，衝擊貨櫃輪業者，近期航商與美國貨主簽訂的長約價年增...

合一撿便宜要併美國藥廠 順勢銷售新藥「速必一」

合一生技創辦人路孔明昨（28）日透露，擬在美國併購藥廠，將由手上握有至少2億美元（約新台幣65億元）資金的關係企業鑽石生...

房市7年多頭終結？李同榮預測5趨勢：下半年恐進主跌段

今年初房市趨勢預測呈多空分歧，但隨第一季價量俱疲，市場幾乎已確認去（2024）年第四季是七年多頭循環的終點。專家指出，儘...

臺鹽連續13年 陪伴伊甸身障青年逆風展翅

臺鹽（1737）董事長丁彥哲、副總經理李杰翰，28日率領同仁赴伊甸台南小作所擔任一日志工，與身障青年DIY創意杯墊，並贊...

每三筆交易有一筆老屋！桃園房市也進入「初老」

六都中平均交易屋齡向來以桃園最年輕，不過台灣房屋集團趨勢中心統計內政部資料， 2024年第四季住宅交易，桃園平均交易屋齡...

再生水年供產業達5,900萬噸 內政部曝下一階段目標

台灣推動再生水建設已屆十年，內政部29日指出，目前國內每年已供應超過5,900萬噸再生水，主要用於產業生產，有效提升乾旱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。