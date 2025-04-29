臺鹽連續13年 陪伴伊甸身障青年逆風展翅

臺鹽（1737）董事長丁彥哲、副總經理李杰翰，28日率領同仁赴伊甸台南小作所擔任一日志工，與身障青年DIY創意杯墊，並贊助400瓶台塩「鮮選我塩麴」作為伊甸「成人身障服務計畫」捐款人回饋好禮，盼陪伴身障青年逆風展翅翱翔，培育自立生活。

母親節前夕，臺鹽董事長丁彥哲、副總經理李杰翰帶來康乃馨分享給師生，並陪伴身障青年製作馬賽克拼貼杯墊，共同度過一個溫馨的午後。身障青年動作雖較不靈活，但他們發揮創意，慢慢拼貼杯墊變成獨一無二的藝術品，活動結束後帶回家送給媽媽，當作母親節最棒的禮物。

丁彥哲相當關心身障青年就業狀況，他引用政府資料表示，每20位國民中即有1位是身心障礙者，需要社會各界的關懷。13年來臺鹽定期與伊甸基金會合作贊助捐款人贈禮，期盼能拋磚引玉，募集更多企業、社會大眾共襄盛舉，挹注身障資源。

伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁感謝臺鹽奧援135位身心障礙者，她說「成人身障服務計畫」經費尚有缺口亟待援助，凡捐款人指定支持伊甸基金會「成人身障服務計畫」，持續一年每月捐款250元，或單筆捐款滿3,000元，即贈送一瓶台塩「鮮選我塩麴」，懇請大家支持。