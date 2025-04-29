每三筆交易有一筆老屋！桃園房市也進入「初老」

六都中平均交易屋齡向來以桃園最年輕，不過台灣房屋集團趨勢中心統計內政部資料， 2024年第四季住宅交易，桃園平均交易屋齡21.7年，雖仍為六都最幼齒，不過和去年同期19.2年相比，增加了2.5年，逐漸呈現「初老現象」。

觀察去年第四季，桃園市40年以上的老屋交易佔比達到18.7%，較上一季成長2.9個百分點；30~40年屋齡亦上升至15.8%，增加1.8個百分點，合計30年以上老屋交易佔比達34.5%，等於每三筆交易就有一筆是高齡老屋。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園市房價親民，長期以來被視為北台灣最宜居的都市，購屋需求穩定，不過若考量交通地段和生活機能，仍會以發展最完整的成熟商圈為優先。

如桃園區的大有特區、桃園火車站前商圈，中壢區的海華SOGO等地，由於成熟商圈素地稀少，房市供給以中古屋居多，且老屋公設比低，實用性大，因此吸引精打細算的小資家庭，也推升整體交易屋齡。

去年第四季桃園市各行政區當中，30年以上老屋交易，以中壢區348筆最多，台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，中壢屋齡30年以上的交易，不乏為海華商圈的電梯大樓，擁有低公設比、低總價的優勢，單價約25~30萬元，3房加車位1500萬元以下，買方多為在地自住客，房市交易相對穩健。

海華商圈屬於傳統成熟商圈，有SOGO百貨、天晨醫院、新街國小、新興國國小等，再加上近機捷A21環北站、未來中豐交流道完工後可串聯國道一號，生活及交通機能都相當便利。

黃啟東指出，中原大學周邊也有不少老屋交易，大多為投資型的套房或公寓，雖然屋齡高，但因總價在800萬元以下，收租的投報表現也不錯，投報率在3.5~5%不等，吸引長期置產族入手。

反觀桃園市新房子，交易略顯疲弱，屋齡5年以下新成屋佔比，從第三季的28.1%下滑至25.9%，減少2.2個百分點。

張旭嵐表示，新成屋的屋主因購入成本高，加上持有年限尚短，房價增幅有限，短期內轉售不僅難以獲利，在房地合一稅制下，兩年內轉手最高稅率達45%，因此買方追不了價，屋主又抱著惜售慢慢賣的心態，壓縮了成交量能。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，目前全球政經不穩、股市震盪明顯，國內房貸利率攀升，其中3月的五大銀行新增房貸利率達2.264%，創下16年半以來新高，對多屋族來說資金壓力不小。