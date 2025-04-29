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「股房雙巴族」沒出現 房市景氣反指標、首季法拍量寫10年新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部統計，國內拍賣移轉棟數於首季達到609棟，與去年同期相比大減32.5%，創下近10年來同期新低。住商機構提供
據內政部統計，國內拍賣移轉棟數於首季達到609棟，與去年同期相比大減32.5%，創下近10年來同期新低。住商機構提供

據內政部統計，國內拍賣移轉棟數於首季達到609棟，與去年同期相比大減32.5%，創下近10年來同期新低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市受打炒房政策衝擊，買方信心不足，加上今年首季雖說房市趨冷，惟尚未因面臨全球股災產生的「股房雙巴」族，法拍市場維持低量供給，進而影響整體法拍市場移轉量。

另據觀察，六都中包含台北、新北、台中及台南等四都，首季移轉棟數皆創10年新低，僅有桃園市與去年相比呈現法拍移轉量至正成長。

賴志昶觀察，市場前景不明，讓一般買方與投資置產族群皆觀望以對，其中尤以房價較高之都會區反應更為明顯。

至於桃園市法拍移轉量呈現成長，賴志昶分析，主因為區域重劃區議題充足，過去建商推案量大量集中在部分行政區，此類區域易形成投機風氣，當房市翻轉之際，即出現房市景氣反指標、法拍移轉量升高等趨勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近期受銀行滿水位等因素影響，加上央行過去已持續升息，去年12月五大銀行新承作房貸利率達2.224%，創下16年來新高，搭配高房價，溫水煮青蛙後座力不容小覷。

徐佳馨提醒，購屋人須謹慎審慎購屋壓力，若想在法拍市場撿便宜，務必事前做足功課，避免因不熟悉法拍流程與合理行情，反而以較高價位拍下法拍物件。

房價 房市 重劃區

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