Love mom！統一集團「空運進口康乃馨」向天下母親致敬

統一企業集團（1216）2025年再度串聯統一企業、7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代、統一佳佳、悠旅生活(星巴克)、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店等超過14個品牌，自5月5日起陸續於全台近萬個實體通路，貼心準備逾12萬朵空運哥倫比亞進口康乃馨，讓您表達對媽媽的感謝與祝福。

延續去年10萬多朵康乃馨完售的熱烈迴響，統一企業集團今年引進紅色、粉色、粉橘色等多色系康乃馨，特選哥倫比亞空運直送來台，高品質的大朵花型，花型圓潤、層層花瓣細緻綻放；精緻的外盒包裝由集團團隊創新設計，雪鈴兔波波送來一張愛心賀卡，打開是滿滿的康乃馨，溫暖的五月，祝福天下的媽媽們母親節快樂！粉色系浪漫包裝搭配盒身的「愛的留言版」設計，可親手寫下祝福話語，獻上最溫柔的心意。5月5日起至7-ELEVEN限定門市選購空運進口康乃馨，還能加購兩款CupiCho丘彼巧精品巧克力禮盒，無論身在何處，獻上一朵花、一段話，及時把愛傳送到媽媽心上。

統一企業集團展開一系列Love mom活動！自5月7日起至5月11日限時五天，OPENPOINT會員到集團全通路消費滿額688元(含)以上享點數10倍送，全台7-ELEVEN門市同慶，更推出購買統一指定商品加贈5% OPENPOINT點數，還可加入「OPEN! PRIMA會員訂閱制」於7-ELEVEN不限支付工具結帳、指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋，折上折最划算！CITY系列今年也同步推出LOVE MOM專用杯套與指定品項買一送一起的優惠，邀請您對媽媽送心意。

5月7日起至5月11日Love mom活動期間，統一時代百貨高雄店、夢時代會員可享全館指定櫃位，當日累計消費滿3,000元即贈康乃馨花束乙支，統一時代百貨台北店則從5月8日起至5月11日，於全館指定櫃位，當日累計消費滿3,000元即贈康乃馨乙支(數量有限，送完為止)。康是美全店消費滿1,500元享20元加購康乃馨乙支，金卡會員消費滿1,500元即可獲贈康乃馨乙支；BEING fit、BEING sport指定服務與商品滿520元即贈康乃馨乙支；BEING spa活動期間享受任一SPA保養課程即可獲贈康乃馨乙支(詳細活動內容請參考品牌公告為主，數量有限、單店贈完為止)。