再生水年供產業達5,900萬噸 內政部曝下一階段目標

台灣推動再生水建設已屆十年，內政部29日指出，目前國內每年已供應超過5,900萬噸再生水，主要用於產業生產，有效提升乾旱期間的供水韌性。為因應極端氣候及產業用水需求，內政部持續在六縣市擴建再生水設施，目標至2026年底，每年供應量將突破1億噸，並朝向2050年淨零碳排目標，打造智慧用水新時代。

目前全台已有高雄鳳山、臨海，台南永康、安平，台中水湳，以及桃園桃北等6座再生水廠投入營運，此外，行政院已核定推動16項再生水建設計畫，其中台中福田、台南仁德、高雄橋頭與楠梓等4案正積極興建，其餘中壢、新竹、豐原、嘉義等6案也依期程推進，待全部完工後，預估全國再生水年供水量可達2億2,000萬噸，進一步提升水資源調適能力。

內政部指出，推動再生水有助產業與民生用水平衡，例如，半導體龍頭台積電便承諾，至2030年生產製程將有60%使用再生水，目前台南永康及安平2座再生水廠，每年共供應1,716萬噸再生水供台積電使用，中央也積極協助擴增台南仁德及高雄楠梓廠的供水量，支援沙崙生態科學園區及楠梓產業園區，確保科技產業用水無虞。

除了供水量擴增，內政部也同步推動再生水技術精進，包括強化污水再利用效能、制定下水道工程減碳作業指引，促進水資源循環與節能減碳，符合國家永續發展策略。未來將打造污水處理廠為都市的小型水庫，讓天然水資源優先保留給民生使用，兼顧防災、防洪與環境教育等多重功能。

內政部次長董建宏強調，再生水推動成效有賴中央、地方及民間共同努力，過去10年已為國內水資源循環奠定基礎。展望未來，將進一步串聯國際淨零碳排趨勢，推動再生水跨域加值應用，打造兼具環境保護、產業支持與民眾福祉的永續水資源系統。