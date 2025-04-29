實價登錄不即時、預售屋蓋牌 李同榮：有人刻意為建商做多

房市趨勢專家李同榮分析，經過2025年第1季價量俱疲的表現，幾乎已確認2024第4季就是七年多頭結束的終點。

李同榮表示，「下半年將是房市主跌段開始」，房市不會再有「盤整」「震盪」模糊表現，預期呈現「價緩跌、量緩增」趨勢。

李同榮指出，雖然有些統計資料表現預售屋假性抗跌的數字，但這些都是不符實際市場現況，企圖掩蓋預售屋銷售率不佳的假性抗跌，反而不利後市。

李同榮質疑，為什麼預售市場統計數據多家出現南轅北轍的相反結果，甚至呈現預售屋假性抗跌與不跌反漲的數據，這考倒很多專家。

李同榮強調，市場不知所然，不少人一直在引用不是很正確的分析資料，對市場判斷會有非常不利的影響，甚至有人藉此數據刻意為建商做多。

他分析，預售屋數據不實主因，就是內政部「實價登錄不即時，往往要兩個月以上資料庫才齊全」。

李同榮指出，第1季才過20幾天，分別幾家都在不同時間撈有限的資料庫量體做出統計，當然會有很大的落差，甚至漲跌幅南轅北轍、出現相反結果，且結果都可能與市況不符，甚至相違，「內政部實登不即時，後患無窮而不自知」。

李同榮表示，中古屋房價已明顯下跌，新案房價卻以不同促銷方式顯示假性抗跌，尤其以贈送、優惠、輕鬆付等方式掩蓋市場真相，這非常不利後市。

他強調，內政部實價登錄未即時，引發統計失真，誤導預售屋不跌反漲的假性抗跌現象，不利後市。

李同榮認為，下半年預售屋跌勢一定會加深，建商只有先降價先贏，才能使市場恢復活絡正常。