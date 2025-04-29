首季法拍量寫10年新低！專家曝為何房市慘卻沒斷頭潮

自央行推出第七波信用管制措施過後，全台房市交易急凍，加上銀行利率上揚，不少人預料會出現斷頭潮。不過住商機構盤整內政部數據，2025年第一季全台拍賣移轉棟數僅609棟，創下近十年來同期新低。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，今年第一季拍賣移轉棟數持續下滑，甚至創十年低點，主要有三個原因。

一是買方在第一季時未遇上關稅戰所引起的全球股災，此時尚未出現財務等問題，且資金斷鏈後要到衝擊房市，仍需一段時間發酵，因此未有「賣房救股」情事。

第二，近期房市處於冷凍期，買方對房市未來欠缺信心，購屋腳步較顯謹慎，因此不願將資金投入屋況較不明朗的法拍物件。

第三，近年來房價漲勢兇猛，不分南北，屋主如真的遇到債務問題，開出合理價格則可輕鬆甩賣找到下家，不至於讓愛屋淪落拍賣，法拍市場因此供給稀缺。

據內政部統計，全台拍賣移轉棟數於第一季609棟，與去年同期相比大減32%，亦創下自2016年以來同期新低。

其中，台北市首季拍賣移轉棟數僅61棟，與2024年第一季相比下滑18%；新北市首季達91棟，減幅為53%，下降幅度居六都冠軍。

桃園市74棟，與去年同期相比成長34%，為六都中拍賣移轉棟數唯一呈現成長者。

台中市為71棟，與2023年相比24%；台南市則是53棟，減幅達到14%；高雄市達112棟，為六都中唯一破百棟，但與2024年同期相比也減少17%。

六都中包含台北、新北、台中及台南等四都，第一季移轉棟數皆創十年新低，僅有桃園市與去年相比呈現法拍移轉量至正成長。

賴志昶分析，市場前景不明，讓一般買方與投資置產族群皆觀望以對，其中尤以房價較高之都會區反應更為明顯；至於桃園市法拍移轉量呈現成長，主因為區域重劃區議題充足，過去建商推案量大量集中在部分行政區，此類區域易形成投機風氣，當房市翻轉之際，即出現法拍移轉量升高等趨勢。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，近期受銀行滿水位等因素影響，加上央行過去已持續升息，去年12月五大銀行新承作房貸利率達2.224%，創下16年來新高，搭配高房價，購屋族的房貸負擔不容小覷。