三陽號召志工團隊 啟動白沙屯媽祖進香守護任務

一年一度盛大的白沙屯媽祖進香活動，將於5月1日隆重啟程，吸引超過30萬名信眾沿途隨行。為守護信眾交通安全，台灣機車大廠三陽工業（2206）號召志工團隊，在進香活動前夕深入苗栗、台中、彰化與雲林等地，實地擦拭超過525面道路反光鏡，確保沿線視線明亮清晰，為信眾們打造更安全的信仰之路。

三陽工業董事長吳清源表示，媽祖信仰早已超越宗教儀式的層次，成為凝聚人心、傳遞關懷與溫暖的重要文化力量。三陽持續以「交通安全」作為企業社會責任的重要使命，自2017年起推動交通安全公益志工服務，至今已成為企業傳統。今年再度響應白沙屯媽祖進香活動，提前部署交通熱點，以實際行動為30萬信眾守護一條光明路。

拱天宮總幹事陳春發也特別向三陽工業及全體志工表達高度肯定與誠摯感謝。他表示，三陽不僅以行動實踐媽祖信仰中的愛與奉獻，更是將公益精神深耕於企業文化之中。啟程前，拱天宮秘書林幸福帶領三陽志工虔誠上香，向媽祖稟報志工行動，祈願所有參與進香的信眾、志工與工作人員，皆能平安順利、身心康泰，讓信仰的光芒與公益的力量與媽祖一路同行。

活動當天清晨，細雨綿綿，彷彿在考驗著志工的決心，志工們不畏風雨，仍堅守崗位。然而就在集合時間上午8點時，雨勢奇蹟般地停止，宛如慈悲的白沙屯媽祖，正在看護著所有前來進香的信眾與投入服務的志工們，讓大家能在媽祖溫暖庇佑下，虔誠順利地完成進香行程與服務任務。

三陽志工團隊依據進香路線分別規劃「海線」與「山線」兩大服務區域，45位志工以10個梯次，接力方式完成擦鏡作業。海線路線自拱天宮出發，經苑裡火車站、大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、童綜合醫院、伸港福安宮、王功福海宮等；山線則自大肚火車站、彰化秀傳醫院、員林福營宮、西螺廣福宮、西螺果菜市場，至北港朝天宮等等，服務涵蓋多達27處重要交通節點。

除了舉辦守護進香的志工活動之外，今年三陽特別提供20台省油耐操的國民神車「全新迪爵」機車及四台汽車，支援白沙屯媽祖交通組工作人員使用，全程協助沿線交通指引、巡邏與秩序維護工作，也為整體進香活動增添便利與安全，提升行動效率。