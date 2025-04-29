凱度年度市調出爐 美吾華為台灣品牌洗髮精銷售第一

全球知名市場研究機構凱度（Kantar）近日發布《2024台灣洗髮市場消費者研究》報告，深入解析台灣洗髮精市場的使用行為與趨勢。報告指出，2024年台灣洗髮市場整體銷售金額近百億元，年齡分眾化趨勢明顯，其中美吾華（1731）為台灣品牌洗髮精銷售第一名，展現品牌在產品力與消費者溝通上的競爭力。

凱度此次研究涵蓋7,000位女性消費者，調查顯示消費者對頭皮保養與功能性訴求的意識逐年提升，市場也朝功能精緻化與多元化發展，不同年齡層也帶動對洗髮產品功能性的多元需求。

研究報告指出，15~24歲的年輕族群最重視控油與豐盈、25~44歲則聚焦去屑與控油，同時開始重視養髮與健髮，45歲以上族群對去屑、防落髮與防斷裂的關注明顯高於其他年齡層，也更在意染後護色的維持。

值得關注的是，控油洗髮產品已成為消費者最關注的重點品項，深具持續成長爆發力，報告中顯示，Saholea森歐黎漾於控油品類中位居市場第一；此外，美吾華公司也在調查中高居台灣品牌洗髮精銷售第一名，皆反映出品牌於市場與消費者的認同。

美吾華公司表示，感謝消費者長期以來的支持，也感謝凱度提供具前瞻性與洞察力的產業研究，未來將持續觀察市場變化，推出更多回應不同年齡族群需求的產品，持續推動台灣品牌的創新與發展。