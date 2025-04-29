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三顧公司：iPSC 儲存將成「健康台灣」政策推動加速器

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

再生醫療公司三顧（3224）29日表示，作為國內唯一取得日本京都大學iPSC合法商業授權的企業，三顧已建構完整的iPSC細胞儲存平台，加上樂迦竹北廠將落成啟用，在政府推動再生醫療政策落地後，將可立即提供最頂級的iPSC細胞儲存服務，滿足國人從儲存到未來再生醫療應用的全方位需求。

三顧公司表示，賴清德總統27日於「2025健康台灣全國論壇」中，重申推動健康台灣政策的決心。他強調，政府將積極推動智慧醫療、智慧醫院與生技產業，凝聚醫界力量，為台灣民眾健康打造更完整的守護網。

配合政府對再生醫療與生技產業的高度重視，衛福部也於近期指出，正在研擬設置「細胞保存庫」，保存國人細胞資源，加速推動再生醫學產業。這項政策宣示，為細胞儲存服務業者注入一劑強心針，也讓台灣生技產業鏈的發展藍圖更加明確。

三顧公司為國內唯一取得iPSC合法商業授權的企業，已建構完整的iPSC細胞儲存平台，加上樂迦竹北廠將落成啟用，在政策落地後，將可立即提供最頂級的iPSC細胞儲存服務，滿足國人從儲存到未來再生醫療應用的全方位需求。

三顧公司表示，iPSC是由諾貝爾生理醫學獎得主，日本京都大學教授山中伸彌所於2006年發明，能將皮膚、血液等成體細胞，轉化為具有類似胚胎幹細胞再生能力的多功能細胞，優於其他來源的間質幹細胞，且iPSC的分化能力不遜於胚胎幹細胞，又沒有倫理的問題，成為再生醫學最被寄予厚望的領域。

iPSC技術作為再生醫療領域的革命性突破，隨著研究的深入與技術的成熟，iPSC不僅能分化為心肌細胞、神經細胞、視網膜細胞等多種功能性細胞，用於心臟病、中風、視力損傷等重大疾病的臨床修復，更展現出個人化精準醫療的巨大潛力。透過患者自體細胞製成iPSC，可避免免疫排斥，並依個人特性設計專屬治療方案，開啟真正以病人為中心的精準醫療時代。

此外，iPSC技術也正迅速成為新藥開發的重要平台。研究人員能以iPSC製成疾病特有的細胞模型，大幅加速藥物篩選與治療機轉研究，縮短新藥開發週期，提高成功率，為醫藥產業帶來新的動能。近期在日本世博會展示的iPSC誘導的心臟層片有望在一年內上市。未來，iPSC更有望推進人工器官製造，如肝臟、腎臟等組織器官的生產，從根本解決全球器官移植短缺問題。

三顧子公司樂迦再生領先於2024年獲得日本iPSC Academia Japan, Inc.的全球商業授權，授權範圍包含iPSC及其外泌體的商業使用，成為台灣唯一獲得商業授權的企業。三顧集團旋即於同年11月開辦iPSC家族儲存業務，成為最受矚目的細胞儲存項目，推廣在健康時即進行iPSC的儲存，領先iPSC技術的創始國日本。

細胞資料庫的維持，經費是一大問題。日本先前曾挹注經費提供日本iPS細胞研究所基金會（CiRA）基金會進行iPS細胞庫儲存與相關研究，之後卻受限於經費問題而無以為繼。

三顧與樂迦提供的家族儲存商業模式，就成為最理想的解決方案，既解決公部門的經費問題，透過民間機構的商業模式輔助，得以加速其創新應用的開發速度，且帶動相關產業鏈發展，加速再生醫療的普及速度。

此外，iPSC的普及化，還有賴於生產技術的支援。三顧集團的iPSC技術開發團隊，已累積相當多經驗，從實驗步驟的標準操作程序（SOP）到品質文件的建立，已建立相關的技術平台，加上明年樂迦竹北廠將落成啟用，符合PIC/S GMP規格要求，且採數位化全自動化生產，可提供優質且符合需求的再生細胞，協助健康台灣的政策目標快速達標，成為亞洲再生醫學的標竿。

日本 生技產業

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