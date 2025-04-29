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專家大膽預測！李同榮：下半年主跌段、跌幅看15% 三區超漲危險了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房市2025走勢如何？房市趨勢專家李同榮直言，國內房市今年第1季已進入初跌段，並大膽舉出市場五大走勢預言：下半年將是房市主跌段開始。吉家網不動產提供
台灣房市2025走勢如何？房市趨勢專家李同榮直言，國內房市今年第1季已進入初跌段，並大膽舉出市場五大走勢預言：下半年將是房市主跌段開始。吉家網不動產提供

台灣房市2025走勢如何？房市趨勢專家李同榮直言，國內房市2025年第1季已進入初跌段，並大膽舉出市場五大走勢預言：下半年將是房市主跌段開始。

李同榮進一步指出，具體來說，房價從今年第1季已確認進入初跌段，第2季持續緩跌，到下半年房價會有較明顯下滑，正式進入主跌段，交易量才會緩升，未來房價發展會有以下五大走勢分析。

第一價量表現/市場將呈現「價緩跌、量緩增」趨勢：李同榮表示，只有價格全面鬆動，觀望買盤才會進場，交易量才會回溫，在下半年若如預期價格出現較大跌幅，剛需觀望買盤會較大回溫，價跌不是壞事，對市場交易活絡度才有幫助。

第二區域表現/各行政區區域表現強弱更分明：李同榮認為，台積宅外溢太遠超漲區、或偏遠鄉鎮、人口外流嚴重地帶，則可能面臨價格明顯修正的情況。

他強調，這波台積宅效應影響很多外溢擴散與超漲效應，都會因市場下修而調整價格；都會區而言，北部抗跌力較強，南部修正幅度較大。產品來說，預售屋下半年跌幅會較深，整體市場跌幅10～15%，依地區、產品而有所區別。

第三政策面向/打房政策不鬆綁，市場資金將斷鏈：李同榮指出，短期內如果限貸政策未鬆綁，市場資金斷鏈會越來越嚴重，將造成建商資金周轉不靈的風險。

他表示，銀行間已盛傳部分建商拿購屋者開立支票尋求貼現，資金斷鏈風險在下半年會浮出檯面。

第四利率面向/房價受利率高度關聯，剛需買盤觀望：李同榮分析，如果銀行繼續維持偏高利率，購屋貸款負擔重，會抑制剛需部分買氣，銷售率難以上升。

李同榮說，而年輕人自備款不足，對新青安未來負擔能力開始𧫴慎看待，寬限期效應影響逐漸遞減，市場買氣趨向理性。

第五市場真相/預售屋假性抗跌非常不利後市：李同榮表示，中古屋房價已明顯下跌，新案房價卻以不同促銷方式顯示假性抗跌，尤其以贈送、優惠、輕鬆付等方式掩蓋市場真相，這非常不利後市。

李同榮認為，下半年預售屋跌勢一定會加深，建商只有先降價先贏，才能使市場恢復活絡正常。

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