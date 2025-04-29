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運動營養產品業者饌元公司 完成7,500萬元策略募資

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

運動營養產品業者饌元公司29日宣布完成新一輪7,500萬元策略募資，由中租集團旗下專注健康醫療的仲安生醫策略領投，豐寶資產與騰瑞資本共同參與本輪募資。

饌元目前經營團隊為先前電商創業家兄弟共同創辦人之一的郭書齊與太太吳佩雯公共營運，本輪資金將聚焦「品牌深化」、「通路拓展」、「國際布局」三大核心，全面強化營運體質，加速市場滲透，推動饌元邁向全方位健康品牌之路。

面對國際政經變局與台灣資本市場動能趨緩，饌元選擇在此時啟動增資，展現對企業長期節奏的掌握與策略定力。董事長郭書齊表示，在募資門檻拉高、市場觀望情緒升溫的情況下仍啟動增資，這不是短期補血，而是強化品牌根基與海外布局的關鍵起點。仲安生醫的加入，不僅帶來資本支持，更代表對饌元於健康產業價值鏈角色的高度認同。

饌元指出，運動營養市場正快速從專業族群延伸至日常生活應用。身為本土運動營養領導品牌，饌元持續推動產品日常化、場景化，拓展全民健康新場景。旗下高蛋白品牌 Tryall 已進駐全聯、家樂福、大潤發、迪卡儂、寶雅、7-ELEVEN 等主要零售通路，從超市、超商到運動門市全面覆蓋，搭配自營電商 UrMart 擴大數位接觸點，實現「隨時隨地補充營養」的消費日常化。

在深耕本地市場的同時，饌元同步推動國際化布局，Tryall 已穩定出口至加拿大、菲律賓、馬來西亞、香港、新加坡等市場，並計畫以大東南亞為跳板，進軍歐美成熟市場，逐步擴大全球規模與品牌能見度。

饌元近年積極推動多品牌、多品類的策略佈局，從營養補充切入，延伸至日常健康飲食場景。除自有品牌 Tryall 已在高蛋白營養補給領域建立穩固市場基礎外，亦同步引進具潛力的國際品牌，擴大產品線與市場觸角。去年饌元取得澳洲健康品牌 Carman's 台灣總代理權，正式進軍穀物棒與日常輕食品類，進一步強化「全天營養補充」的產品組合，也象徵饌元邁向多品牌經營角色。

未來，饌元將持續擴展品牌組合，結合自建通路平台 UrMart 的營運數據，打造品牌經營與銷售整合的雙向驅動體系，穩健提升市場占有率與消費者忠誠度，鞏固長期競爭優勢。

募資 布局 運動

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