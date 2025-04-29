李同榮：房市主跌段要來了 五種現象將浮現

房市趨勢專家李同榮表示，今年年初房市看法仍多空分歧，但經過第一季價量俱疲的表現，幾乎已確認2024Q4就是七年多頭結束的終點。第一季已進入初跌段，下半年將是房市主跌段開始，五種現象將浮現。

李同榮表示，近期預售市場統計數據出現南轅北轍相反結果，甚至呈現預售屋假性抗跌與不跌反漲情況，主要原因是內政部實價登錄不即時，往往須要兩個月以上資料庫才會齊全，現在Q1第一季才過20幾天，分別幾家都在不同時間撈有限的資料庫量體做出統計，當然會有很大的落差，甚至漲跌幅度南轅北轍，出現相反結果。

他表示，實際上，房價從今年第一季已確認進入初跌段，第二季持續緩跌，到下半年房價會有較明顯下滑，正式進入主跌段，交易量才會緩升，未來房市出現五大走勢：

一、市場將呈現「價緩跌、量緩增」趨勢。只有價格全面鬆動，觀望買盤才會進場，交易量才會回溫，在下半年若如預期價格出現較大跌幅，剛需觀望買盤會較大回溫，價跌不是壞事，對市場交易活絡度才有幫助。

二、各行政區區域表現強弱更分明。台積宅外溢太遠超漲區或偏遠鄉鎮、人口外流嚴重地帶，面臨價格明顯修正。北部抗跌力較強，南部修正幅度較大，預售屋下半年跌幅會較深，整體市場跌幅10-15%，依地區、產品而有所區別。

三、如果限貸政策未鬆綁，短期內市場資金斷鏈會越來越嚴重，將造成建商資金周轉不靈風險，銀行間已盛傳部分建商拿購屋者開立支票尋求貼現，資金斷鏈風險在下半年會浮出檯面。

四、若銀行繼續維持偏高利率，購屋貸款負擔重，會抑制剛需買氣，銷售率難以上升。年輕人自備款不足，對新青安未來負擔能力開始𧫴慎看待，寬限期效應逐漸遞減，市場買氣趨向理性。

五、中古屋房價已明顯下跌，新案房價卻以不同促銷方式顯示假性抗跌，尤其以贈送、優惠、輕鬆付等方式掩蓋市場真相，這非常不利後市，下半年預售屋跌勢一定會加深，建商只有先降價先贏，才能使市場恢復活絡正常。