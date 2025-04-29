上銀集團邁萃斯齒輪磨床 再獲日本單機一億多日圓訂單

上銀集團（2049）29日宣布，旗下專業生產各式齒輪製造刀具與齒輪磨床的邁萃斯，繼今年3月台北國際工具機展中，展出大型齒輪磨床GVP-8040+，並成功獲得日本產業領導大廠1億訂單後，短短一個多月內再次獲得另一家日本知名企業單機1億日圓以上同款機型訂單。

上銀董事長、也是邁萃斯董事長卓文恒表示，這彰顯了日本市場對邁萃斯的高度肯定，也再創台灣工具機業的新記錄。

卓文恒指出，GVP-8040+為一款專為工程機械、建築機械、風力發電、礦業與起重機產業設計的大型齒輪磨床，適用於少量多樣且大型的齒輪加工。全球受地緣政治影響，戰後重建需求提升，帶動相關產業設備需求激增，使得該機型近年來銷售表現亮眼，主要銷往歐洲、澳洲、加拿大與日本。

卓文恒表示，儘管全球工具機產業景氣趨緩，高端市場對於齒輪加工精度與效率要求持續提升，邁萃斯仍持續不斷進行技術創新與產品升級以符合市場需求。

邁萃斯履傳捷報的同時，去年底獲得素有「日本齒輪大學」稱號的齒輪大廠訂購客製化專用機，預計今年5月日本黃金週後準時交貨。該筆訂單不僅展現日本市場對邁萃斯產品的高度信賴，也證明其高品質與短交期優勢，進一步提升邁萃斯在全球工具場市場的競爭力。

面對全球經濟環境的不確定性，邁萃斯積極推動雙軌轉型策略，同步強化前製程與精加工能力。在前製程方面：提供高品質、短交期的各類齒輪刀具，確保齒輪加工的效率與精度；在精加工方面：專注於少量多樣、連續加工與批量生產，推出多功能智慧齒輪磨床，以滿足齒輪加工產業的多元需求。

卓文恒說，台灣工具機產業邁向高端市場的道路充滿挑戰，特別是在與歐美競爭的同時，還需面對日本工具機業者受惠於日幣貶值帶來的價格優勢。