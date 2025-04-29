急單退燒效應 貨櫃三雄北美線不妙

美國對大陸發動高關稅戰帶來的急單效益退燒，亞洲運至美國貨櫃運量遭大砍，衝擊貨櫃輪業者，近期航商與美國貨主簽訂的長約價年增幅約三至四成，較日前盛傳年增六成逼近腰斬，但國內指標航商仍強調，後市不悲觀。

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）昨（28）日參加台北市輪船商業同業公會活動，長榮總經理吳光輝、陽明總經理白崑榮及萬海總經理謝福隆均出席。

吳光輝指出，川普發動大規模關稅戰，中國大陸出口到北美的貨量跳崖式下滑，現階段情況類似於紅海危機、疫情的初期狀況，因不確定因素導致貨量減少，後勢如何都需要繼續觀察。

白崑榮坦言，現階段很難評估美國關稅影響，畢竟其關稅政策變化飛快，因此貨量不需要悲觀看待，從生產鏈和供應鏈角度切入，除非發生系統性風險，整體美國經濟情況惡化造成購買力下降，不然貨品未來繼續出貨機率大。

謝福隆則認為，關稅戰議題導致美西、美東航線的貨載量低迷不振；仍然有三類貨品還是持續在出貨，需求沒有消失，只是遞延。

吳光輝指出，長榮美國長約占美國線比重六成，今年長約價、量都會比去年增加，受到關稅問題干擾市場，中小型客戶簽約動作較慢，估計4月底會全部簽完。

謝福隆分析，短期來看雖然北美貨櫃運輸停滯，但不代表永遠不出貨，暫緩、遞延可能性較高，需求並不會消失。