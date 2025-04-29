川普關稅政策下 生醫族群積極東進

美國總統川普關稅政策下，台灣生醫族群近年積極東進，強化「美國製造」，透過赴美設廠或擴充當地產線，以強化在美競爭力。

美國是全球最大醫藥品市場，在關稅戰背景下，台灣生醫公司繼去年保瑞（6472）大舉在美國併購達成擴充產線目標後，指標藥廠永信（3705）、生達（1720）也陸續在美國進行產線擴充，創新醫材廠益安（6499）原本的「美國接單、台灣量產」經營模式，也不排除重新加強美國產線擴充。

保瑞藥業2024年一口氣併購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratori es（USL）、以及Emergen BioSolutions子公司無菌針劑製造廠、和紐澤西州罕病藥開發公司Pyros的收購。保瑞更藉由入股泰福生技，一舉將泰福美國納入蛋白質藥物生產基地。

永信投控日前指出，美國加州子公司Carlsbad Technology過去年產藥品8億到10億劑，目前已陸續完成各項產品優化，可增加產量三成。Carlsbad Technology也自今年第2季起擴增產線，第3季將規劃增建新廠房，預估未來兩年內可讓永信在美國產線倍增。

生達轉投資持股5.45%的易威，主要生產學名藥與新劑型新藥，該公司併購美國Magnifica公司，掌握紐澤西州的TULEX藥廠生產基地後，擁有控制釋放 劑型、粉碎／微細化技術兩個平台，吸引不少藥廠尋 求合作開發。創新醫材廠益安表示，該公司在CDMO業務原本採取「美國接單、台灣量產」的發展策略。