合一撿便宜要併美國藥廠 順勢銷售新藥「速必一」

合一（4743）生技創辦人路孔明昨（28）日透露，擬在美國併購藥廠，將由手上握有至少2億美元（約新台幣65億元）資金的關係企業鑽石生技投資公司執行，鎖定美國在地傷口照護公司，希望有自主通路之外，最好也擁有自主生產線。

合一生技昨日召開線上法說會，路孔明釋出以上訊息。他強調，合一發展的糖足潰瘍產品「速必一」（ON101）已在全球60個國家陸續取得上市許可，今年最重要的是美國市場開賣。

因此，合一除了積極與美國各式業者洽談合作，也正在評估併購美國公司，取得傷口照護的生產線及銷售通路。

圖／經濟日報提供

談到為何規劃前進美國併購藥廠，路孔明指出，美國總統川普宣布關稅政策之後，導致美國資本市場下跌，這段時間尋找併購標的，正是「撿便宜」的好時機。

合一醫藥學術處長陳瑞青表示，「速必一」目前在台灣市場已完成170人的上市後「真實世界研究」，120天傷口癒合程度達80%，感染潰瘍癒合比率則達76%。

路孔明表示，「速必一」在台灣之外，共有六個國家以新藥Fespixon來申請藥證，其中，大陸市場將在今年縮小劑量後提出醫保申請，目前這項產品是透過授權夥伴華潤雙鶴藥業合作，由五大龍頭醫院來牽頭，向下延伸成立100個傷口照護中心。

至於美國等23個國家市場是以醫材Bonvadis來申請上市許可，Bonvadis在醫材許可方面已發展出八項不同適應症，今年4月已向美國食品藥物管理局（FDA）申請全傷口適應症醫材上市許可，過去合一原本規劃要等到美國的這項全傷口適應症醫材上市許可到手後才正式推廣，但現在將更靈活地針對單一適應症展開銷售布局。

路孔明說明， 為了讓「速必一」加快步伐進入全球市場，今年起將彈性行銷多適應症產品，把一個侷限於糖足潰瘍的產品，擴大為八個適應症，依不同的適應症分別包裝、分別訂價，甚至扮演已有通路的大藥廠品牌的OEM合作廠，這樣就轉變成一個活局。