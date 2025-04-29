國建砸20億 攜手三井衝開發 決議擴增新案規模

國建（2501）昨（28）日公告，將斥資20.58億元，取得台灣三井不動產集團旗下三安建設49%股權，將擴大進行新的開發案，但具體投資標的尚未定。

國建此次交易數量為首次認購1,470萬股、增資認股1億9,110萬股，每單位價格10元，合計共2億580萬股，交易總金額20.58億元。

圖／經濟日報提供

三安建設代表人為久一康洋，是日本三井不動產集團台灣董事長，國建副總暨發言人林清樑指出，由於過去與三井不動產集團合作愉快，雙方決議再攜手進行新的開發計畫。

觀察過去與國建與日本三井不動產集團合作案，包括新北市中和指標大案一期「META PARK」以及二期「METRO PARK」，基地面積達逾5,000坪、總銷超過300億元，另外還有台南「UNi PARK」案、高雄鳳山「LaLaport」案。

市場人士認為，國建與三井不動產兩大巨頭合作，將有極大的品牌效益，雙方每次推出的新案都頗受購屋族青睞，且銷售狀況不錯，是市場亮點之一，此次再度攜手合作，備受市場期待。

國建昨天同步公告，董事會決議2024年盈餘擬配發每股現金股利1元，以昨天收盤價18.75元計算，現金殖利率5.3％。另外，國建公布第1季稅後純益1.93億元，年減64.85％，每股純益0.17元。

國建指出，今年預計有四案可完工入帳，包括台北「國泰悠陽」、台中「國泰 The Park」、台南「UNi PARK」、台中「國泰美禾」，且四案均已完銷，合計分回總銷共約156億元。

針對美國總統川普關稅政策是否影響房市一事，林清樑指出，公司準備就緒建案都會如期推案，關稅戰短期雖然會造成經濟動盪，但長期來看，是否會對房市產生負面影響仍難以界定，整體而言，在通膨時代下，房地產具備保值抗跌的特性，對房市未來看法保持「中性偏樂觀」。

今年推案方面，國建指出，上半年預計推出桃園、文山、新莊、台中與高雄共五案，下半年台南一案，全年總推案金額約260億元，在手儲備量約500億元。