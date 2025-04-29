智慧經營／明安國際總經理周益男 強化企業韌性 拚逆勢成長

對於企業經營管理，明安國際總經理周益男認為，以往把企業韌性視為被動處理危機和因應緊急事態的能力，其實這還不夠。應該更積極地將企業韌性當作洞悉與規避風險的能力，甚至能在充滿變局的世界中找到逆勢成長的機會。

厚植應變能力

周益男說，回顧近一年來，不管是從整體自然環境、全球政治經濟情勢、科技發展到明安本身的營運，變化之快速與劇烈都勝於以往。而「不確定性」已然成為自COVID-19疫情以來，對於企業經營甚或是個人生活的最大挑戰之一。

他進一步說，「穩定中求發展」向來是許多企業或個人自許的成長策略，但曾幾何時，以全球領導者和維穩者自居的美國，在成熟的民主制度下跌破眾人眼鏡，誕生了素人總統川普。

全世界都在看川普的第二個任期，猜測其未來深不可知的決策邏輯，但有一個看法一致，就是他將捲起全球政治和經濟的巨浪。

在此同時，大自然環境隨著地球溫度不斷上升，陸續出現了過去半個世紀以來少見的風暴和水旱災；全球經濟情勢隨著地緣政治情勢升高和疫情期間貨幣寬鬆的影響，許多國家的股市在高壓力之下卻出現了不斷創高的情勢。

此外，AI科技一舉成為未來趨勢的領頭羊，各種驚人的應用和創新不斷刷新上個世紀以來科技的發展速度。

「綜合上述的結論就是，我們正處於一個瞬息萬變的世界，再也無法以不變應萬變。這包括了企業，也包括了個人。」

回顧明安集團在2023年發生令人遺憾的工安事件後，災後的緊急處置、善後作業到執行復原與重建，在短短的時間內壓縮非常大的工作量與高標準的要求。

連結永續發展

所幸在過去的一年多以來，傾集團所有能量，專注於解決方案和目標；除了內部經營管理層的快速應變和所有員工的投入之外，再加上客戶與外界各方力量的協助，才得以走過這段最艱辛的復甦之路。

周益男表示，前段時間有機會去拜訪客戶，連客戶都對明安的復原速度與執行力感到很不可思議，這也是由明安的企業韌性連動到客戶信賴關係的最佳寫照。

而人類因理解無常而開智慧之眼，企業也是如此。過去我們把企業韌性視為被動處理和因應緊急事態的能力，其實這還不夠。

他認為，應該更積極地將企業韌性當作洞悉與規避風險的能力，更主動的甚至能在充滿變局的世界中找到逆勢成長的機會。被動與主動的差別，就是在於企業的遠見與否，即是跟近幾年大家耳熟能詳的「永續發展」相連結了。

若從這個角度看，永續發展似乎也並非那麼的高不可攀，而是一個可行的企業策略，甚至可以說是企業智慧。以明安為例，在2025年的年度目標中，特別將「永續發展」列為其中重要的項目。

這其中又分成兩大項；其一是永續發展行動方案 （公司治理3.0），其二是風險識別與管控，這些項目展開之後，將都會陸續以不同的面貌呈現。周益男並認為，一步一腳印將相關項目一一落實，在面對未來世界瞬息萬變的環境中，才能走得踏實、走得長遠。