商業興觀點／迎人工智慧時代 日本面臨三障礙

日本野村總合研究所發布了一項關於日本民眾對人工智能（AI）態度的深度調查報告，揭示這個科技強國面對AI浪潮時的複雜情緒。

研究團隊訪問超過2,000名15至79歲的日本民眾，試圖解開一個關鍵問題：在技術迅速演進的時代，日本社會準備好全面擁抱AI了嗎？

研究發現近半數的受訪者表示對AI的內容理解不足，這是日本推廣AI應用的首要障礙之一。

結果顯示，年輕一代和高收入家庭對AI的接受度明顯較高。只有不到十分之一的受訪者在日常生活中積極使用ChatGPT等生成式AI工具，而大多數人則持觀望態度。

在家務處理、交通出行和政府行政服務等領域，民眾對AI的接受度相對較高。這些領域的AI應用已有較多實例，使人們能更具體地想像其融入生活的方式。

相反地，在醫療和育兒等攸關生命安全和情感連結的領域，人們對AI的戒心明顯增加。可能是因為診斷和治療不僅關乎技術準確性，還需要醫患之間的信任關係和情感支持。

民眾對AI的顧慮主要集中在幾個方面：技術可靠性、責任歸屬、人際互動價值、使用門檻，以及AI是否能理解人類複雜情感和經驗。

「我們將AI普及面臨的挑戰歸納為三大障礙，」研究團隊表示。「可及性障礙已基本克服，但價值觀改變和社會連接兩大障礙仍然存在。」

面對這些挑戰，專家建議企業應著重開發能改變傳統價值觀的創新應用，特別是在能減輕身體和心理負擔、人際溝通需求較低的領域。

同時，研究發現一個有趣現象：即使是完全由AI創作的內容，如果標註為「人類參與創作」，往往獲得更高評價。這提示企業在推廣AI服務初期，強調人類監督和參與元素可能更容易獲得公眾接受。

隨著日本面臨勞動力短缺危機，有效整合AI技術已成為維持服務品質的重要手段。日本社會需要平衡對傳統服務模式的珍視與科技創新的需求，這種平衡將決定日本在全球AI競爭中的位置。

探索適合日本社會文化特性的AI發展道路，不僅關乎企業發展策略，更是這個正面臨人口老齡化挑戰的國家重塑未來的關鍵一步。