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陽明董座蔡豐明專訪／他，有一套中庸管理學

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

蔡豐明不到50歲，是陽明史上最年輕董事長，他有一套「中庸之道」的經營管理哲學，期望拉高陽明 （2609）在全球海運市場競爭優勢；他想要為所有陽明人找回屬於「陽明人的驕傲與榮耀」。

蔡豐明來自學界，此前任職海洋大學航管系教授兼系主任，跟海運業結緣很早，除了曾經擔任陽明的獨立董事，埋頭學術的他，也長年投入國內運輸領域政策倡議工作。他曾任交通部亞太經濟合作會議（APEC）海運專家小組代表、台灣港務公司海運發展學院顧問等，對業界多所貢獻。

去年起，蔡豐明算是意外轉換跑道，暫時被借用長才進入陽明任董座，他笑稱，學界跟商界是完全不同的領域，現在生活比學校忙碌、應酬也變多，因為有很多客戶、供應鏈夥伴需要認識。

不過，不管是企業界還是學術界，領軍打仗講究的都是對的方法，用中庸之道來領軍，用仁德方式對待員工，相信員工、客戶及供應鏈夥伴們，都會感受到這樣的氛圍，願意跟著陽明一起走更長遠的路。值得一提的是，蔡豐明來陽明後才發現，很多員工都曾是他的學生。

蔡豐明長期專研運輸與物流領域研究，擁有學術專業，拿到美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，擅長供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究；有助帶領陽明因應當前全球競爭加劇，環保法規趨嚴，推動陽明跨入數位與人工智慧時代，為傳統貨櫃運輸產業注入新生命。

蔡豐明不只年輕有衝勁，待人處事更採中庸管理之道。上任後，超前部署向董事會提報兩大計畫，包括長期造船與員工調薪計畫，期望在最短時間內與同仁、董事會有更多共同的方向。

新生 造船 陽明

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