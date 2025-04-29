陽明董座蔡豐明專訪／雙策略 厚植全球競爭力

美國總統川普上任掀起關稅風暴，讓全球經濟面臨新變數，海運市場前景更撲朔迷離。陽明 （2609）董事長蔡豐明表示，高關稅對於全球各大產業都是挑戰，而對於海運業而言是危機也是轉機。陽明有信心在亂局中站穩腳步，對2025年的展望維持審慎樂觀。

願景方面，蔡豐明表示，中、長期朝著「成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」目標挺進。至於策略，陽明持續厚植全球競爭力；首先將在利潤的基礎下，擴大造船推動船舶汰舊換新；未來也會跟董事會報告，將船舶規模擴增到2萬TEU。其次，善用AI技術，更精準分析客戶需求，對於貨流變化更精準掌握，全力推動數位轉型。以下陽明董事長蔡豐明專訪紀要：

看關稅戰 危機也是轉機

圖／經濟日報提供 問：美國總統川普拋出高關稅政策後，全球海運市場會受到什麼樣的衝擊？

答：川普推出美國關稅政策持續發揮效應，對於航商來說是很大的挑戰，中國大陸整體出口美國貨量立即減少逾50%，其他亞洲出口到歐洲、北美及東南亞等地區的出貨量都是正常載運。

全球海運業面臨巨大挑戰，對等關稅的推出，對於海運業而言，是危機也是轉機；像疫情期間，瞬間全球都出不了貨；紅海事件的發生，全球船舶再也不敢輕易經過紅海，海運供應鏈已從這些過程中學到寶貴經驗。

問：面對川普的高關稅要注意哪些關鍵變化？

答：全球供應鏈版塊移轉要隨時掌握，中國大陸是全世界製造工廠，高關稅下暫緩出貨，要注意製造業者往東南亞、中南美市場移動的速度，掌握市場變動才能立即提供服務搶得先機。

另外，川普希望更多業者回到美國設工廠、船廠，振興當地經濟，但目前大陸的供應鏈完整，組裝技術純熟，工廠的移轉立即見效有困難，相關產業仍處觀望階段。目前有一件事情非常值得注意，墨西哥受惠於美墨加協定，不用被課10%的稅，這會造成什麼樣的變化很值得觀察，是否形成區域貿易發展所衍生的新商機。

現在大陸因受限高關稅，所有的貨都無法出，這是人為性的影響，未來會怎麼變動，變化都非常大，很難用常理去看待這個事情。但可以確認的一件事，全球只要供應鏈混亂，市場急速變動之際，瞬間將市場的供需改變，可以觀察在壓抑市場需求後，是否最快在第2季、第3季恢復需求、以及次級市場需求是否逐步上升。

問：美國總統川普以「振興美國造船業」為名，全球貨櫃輪可能受到的影響？

答：陽明少部分的租賃船舶為中國製，航行北美線目前比重不高，10月17日生效時，可能將因應市場變動進行船舶彈性調度調整。

美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，將自180天後對中國大陸藉航商、中國製船舶與非美國建造的汽車運輸船徵收費用，並逐步針對非美國建造的船舶運輸液化天然氣進行限制性規範。然而4月17日公布的收費標準比之前所傳的初步版本放緩，且離正式生效尚有一段時間，5月19日美國貿易代表署還會針對301規範進行一場聽證會，後續需密切關注政策變化，評估船隊調度及多元化船籍調整。

展望今年 營運穩健成長

問：2025年經濟成長變多化端，陽明的因應策略？

答：陽明維持穩健成長沒有太大的問題，也有很好的合作夥伴，陽明海運與HMM、ONE合作的「Premier Alliance卓越聯盟」2025年已經生效。陽明最需要思考如何優化提升全球競爭力，為了要跟聯盟的夥伴一起成長，再加上全球新海洋環保法規，陽明勢必要加快船舶汰舊換新速度，展開新世代船舶布建計畫。陽明全新的造船計畫，是以能有合理利潤的基礎下，進行造船汰舊換新；陽明訂造五艘LNG動力雙燃料船，預計最快2026年就能開始交船。

陽明2024年12月20日董事會通過可以採購最多13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，陽明2025年3月28日宣布第一階段的買船計畫，買進三艘8,000 TEU級建造中全貨櫃船。

未來還有十艘購船計畫也正在推動，預計可能會有七艘是1.5萬TEU，另外三艘是8,000 TEU。陽明目前的總船隊數約100艘，以載重的TEU數量來看，自有船舶跟租的船舶比重為6：4，以長期來看，打造自有船舶的成本比租用更划算。

考量到陽明在歐洲市場的競爭力，全球航商都用2萬TEU在航行歐洲線以降低單位成本，我們也希望能打造這樣的船舶來全面提升全球競爭力；我計畫與董事會溝通，2萬TEU以上的大型船舶需求及看法，期望尋求董事會支持。

圖／經濟日報提供

搶當客戶首選運輸集團

問：在你的帶領下，陽明海運的願景為何？

答：陽明新願景是希望成為「全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」，也就是說，陽明在全球海運市場不管是對於客戶的報價、服務等各方面都要很有優勢，提供海運物流全方位的物流服務；像陽明的子公司好好物流，就是一家很有成長潛力的公司，不只做自家人的生意，未來也可以開發不同樣態的服務。

為在全球航商站穩一席之地，陽明的造船之路勢在必行，但現在造船成本很高，要更謹慎看待此事，在船型的選擇更要小心，買對船舶對於陽明長期的競爭力幫助將非常大。尤其歐盟環保新規定對於碳排要求非常嚴格，陽明要選擇什麼樣的雙燃料船來因應就是一門大學問。要打造適合陽明的船隊，取代原來油耗差的船型，不只是達到，更期能比國際碳排放基準表現得更優異。

陽明未來會陸續強化擴充利基航線，例如擴大中南美布局，再加上Premier聯盟好夥伴加分效果，陽明提供更綿密的網路，讓貨主更喜歡陽明船隊服務，經過各種調整後的陽明，營運實力不容小覷。

問：陽明如何善用AI讓營運加分？

答：海運的數位化發展是一個歷程，陽明在數位化轉型中，致力於全面掌握客戶多元需求，並提供涵蓋貨物流向、貨種結構及供應鏈變化的靈活服務。如何有效運用AI資料庫，以實現預測性分析與風險預防，將是未來營運優化的關鍵。

透過AI的各種統計資料來分析，可以更快、更即時精準掌握客戶的資料，對於貨流精準預測，就有機會比別人早一步搶下商機，陽明已全力在推動AI數位轉型。

AI的運用範圍非常廣泛，像碼頭作業速度每一艘船裝卸，會有不同的方式，不同的排列組合，要裝載的貨櫃也能提升整體的裝載率，讓船舶航行更順暢。

另外，AI的遠距醫療推動，現在的船舶上都有提供即時緊急醫療諮詢服務及EAPs方案，未來透過與臺北醫學大學與國立臺灣海洋大學的「數位健康照護計畫」，可提供船員各種緊急醫療照護、心理建議評估、及長期健康監測與預防服務。