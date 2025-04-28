將捷建設攜手日本大成 簽不動產開發及技術MOU

將捷集團28日宣布，與擁有150年歷史的日本前五大綜合建設業「日本大成建設株式會社」及大成建設在台設立的開發部現地法人台灣大成國際開發，共同簽署不動產開發暨技術合作意向書（MOU），未來預計攜手在台灣合作建築開發項目，同時帶入大成在日本的環保與節能技術，加速將捷集團未來在建築淨零的實踐。

將捷集團董事長林嵩烈表示，將捷一直以來致力支持政府各項政策，期待以建築回應生活、創造更好的社會，非常高興能與日本大成建設株式會社及台灣大成國際開發攜手合作，透過大成的專業與技術投入，雙方共同開發具有高附加價值與創造生活福祉的淨零建築項目，除了兼顧ESG發展的環境、社會與經濟面向，更希望為台灣建築產業的永續發展作出貢獻。

日本大成建設株式會社以嚴謹管理與精細施工質量聞名，在台灣指標性工程包括有台灣銀行總行及高鐵台中站、高雄站，大成建設株式會社及台灣大成國際開發高層表示，期待透過這次MOU簽訂，與將捷集團共同運用日本的先進技術，協助提升台灣建築的環保效能。

三方簽立這份合作意向書，代表將捷集團與日本大成建設株式會社、台灣大成國際開發將共同積極尋找在台灣落地執行的可開發項目，各自在建築設計、環境友善、節能技術等方面進行實質交流、共創與導入合作。

將捷集團指出，近日在日本大成建設株式會社來台參訪行程中，分享地源管路、柱筋一筆箍等專利工法及與在地供應商共同開發的自動升降門檻等；這些獨有的專利技術，無論對應台灣建築在節能減碳、安全防災或超高齡社會的全齡友善居住需求，都能提供有效的解決方案。

面對美國關稅戰對建築產業的影響，將捷集團表示，非常歡迎日本大成建設株式會社將先進成熟的技術帶入台灣，由大成擔任技術顧問，與將捷針對實際在台開發項目所需的軟硬體、深化與台灣在地供應商的合作以創造內需。

日本大成建設所開發的建築節能技術，早在多年前就是台灣內政部建築研究所引用的｢近零能源建築標竿案例」，例如「T-Zone Saver」控制技術 : 透過高感度的人體感知系統以自動調節空調、照明，以及已實際應用在大成建設技術中心的ZEB實驗棟 – 結合太陽能發電的玻璃外牆技術，讓建築外殼從節能突破為｢創能」，解決都市再生能源設置範圍不足的問題，都是值得台灣建築業者觀摩學習的先進技術。

此次合作不僅展現台日民間企業友好情誼，更是跨國地產開發的商業聯手，應對全球氣候風險，三方希望共同實現淨零社會、創造生活福祉的永續生活承諾。

將捷集團指出，2024年底也已制定未來所有建案都要達到綠建築及建築能效1級目標，2025年更將進一步與日本的先進技術合作，希望共同為台灣預計在2050年前達成100%新建建築都是近零碳建築標準盡一份力。