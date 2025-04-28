快訊

明後2天飆高溫！熱到這日變天 梅雨季首波鋒面下周報到

高關稅大陸撐不下去？ 美財長：說不定陸方會先打給我

將捷建設攜手日本大成 簽不動產開發及技術MOU

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
將捷集團董長長林嵩烈(中)於28日與大成建設株式會社部長菅原達也(左)及台灣大成國際開發總經理三谷誠一郎(右)共同簽署MOU。圖／將捷提供
將捷集團董長長林嵩烈(中)於28日與大成建設株式會社部長菅原達也(左)及台灣大成國際開發總經理三谷誠一郎(右)共同簽署MOU。圖／將捷提供

將捷集團28日宣布，與擁有150年歷史的日本前五大綜合建設業「日本大成建設株式會社」及大成建設在台設立的開發部現地法人台灣大成國際開發，共同簽署不動產開發暨技術合作意向書（MOU），未來預計攜手在台灣合作建築開發項目，同時帶入大成在日本的環保與節能技術，加速將捷集團未來在建築淨零的實踐。

將捷集團董事長林嵩烈表示，將捷一直以來致力支持政府各項政策，期待以建築回應生活、創造更好的社會，非常高興能與日本大成建設株式會社及台灣大成國際開發攜手合作，透過大成的專業與技術投入，雙方共同開發具有高附加價值與創造生活福祉的淨零建築項目，除了兼顧ESG發展的環境、社會與經濟面向，更希望為台灣建築產業的永續發展作出貢獻。

日本大成建設株式會社以嚴謹管理與精細施工質量聞名，在台灣指標性工程包括有台灣銀行總行及高鐵台中站、高雄站，大成建設株式會社及台灣大成國際開發高層表示，期待透過這次MOU簽訂，與將捷集團共同運用日本的先進技術，協助提升台灣建築的環保效能。

三方簽立這份合作意向書，代表將捷集團與日本大成建設株式會社、台灣大成國際開發將共同積極尋找在台灣落地執行的可開發項目，各自在建築設計、環境友善、節能技術等方面進行實質交流、共創與導入合作。

將捷集團指出，近日在日本大成建設株式會社來台參訪行程中，分享地源管路、柱筋一筆箍等專利工法及與在地供應商共同開發的自動升降門檻等；這些獨有的專利技術，無論對應台灣建築在節能減碳、安全防災或超高齡社會的全齡友善居住需求，都能提供有效的解決方案。

面對美國關稅戰對建築產業的影響，將捷集團表示，非常歡迎日本大成建設株式會社將先進成熟的技術帶入台灣，由大成擔任技術顧問，與將捷針對實際在台開發項目所需的軟硬體、深化與台灣在地供應商的合作以創造內需。

日本大成建設所開發的建築節能技術，早在多年前就是台灣內政部建築研究所引用的｢近零能源建築標竿案例」，例如「T-Zone Saver」控制技術 : 透過高感度的人體感知系統以自動調節空調、照明，以及已實際應用在大成建設技術中心的ZEB實驗棟 – 結合太陽能發電的玻璃外牆技術，讓建築外殼從節能突破為｢創能」，解決都市再生能源設置範圍不足的問題，都是值得台灣建築業者觀摩學習的先進技術。

此次合作不僅展現台日民間企業友好情誼，更是跨國地產開發的商業聯手，應對全球氣候風險，三方希望共同實現淨零社會、創造生活福祉的永續生活承諾。

將捷集團指出，2024年底也已制定未來所有建案都要達到綠建築及建築能效1級目標，2025年更將進一步與日本的先進技術合作，希望共同為台灣預計在2050年前達成100%新建建築都是近零碳建築標準盡一份力。

台灣大 太陽能發電 日本

延伸閱讀

全台晶像搶進印度車用顯示器市場！宣布與日本精機合資

中國車商進軍東南亞靠價格戰搶下市場 忽略「這些事」又被日本奪走

參與神戶觀光推廣會 苗栗布局日本市場展現觀光魅力

台中神戶直飛 中市偕業者神戶車站設攤秀中台灣魅力

相關新聞

去年台北市平均每兩件房屋交易就有一件是老屋 這區超過比重竟達七成

據實價登錄資訊，統計2024年台北市不同屋齡區間的住宅交易占比，發現台北市屋齡超過30年的交易占比高達54.7%，相當於...

磊山保經榮獲聯經第二屆「人文企業獎」 藝文推手典範獎

磊山保險經紀人公司長期致力於推動藝文與公益發展，於28日榮獲由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」「藝文推手類–典範獎」殊...

巨城慶生日！期許持續打造創新有溫度的暖商場

Big City遠東巨城購物中心28日歡喜慶生，自2012年開幕至今已近2億人次造訪，串聯生活、時尚、美食、娛樂一站購足...

潤泰新攜手琉璃藝術家施秀菊 舉辦原民文化藝術展

為落實企業社會責任（ESG）並推動在地文化永續發展，潤泰創新特別攜手排灣族琉璃藝術家施秀菊，於TSUTAYA BOOKS...

台南晶英攜資生堂國際櫃 打造「極上御藏」主題房

台南晶英與日本頂級保養品牌-資生堂國際櫃合作，採用被譽為皇室級頂奢抗老保養品，推出「極上御藏 晶萃時光」主題房，在榻榻米...

打炒房奏效！短炒客退散、持有這時間出售成主流

政府打炒房奏效，短期投機客收手。根據財政部房地合一稅最新統計資料，隨著打炒房政策加壓，第七波信用管制上路後，2024年Q...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。