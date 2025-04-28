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國建再攜手三井深化合作 斥資20.58億認購三安建設

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

國建（2501）再度攜手台灣三井不動產集團合作，國建28日表示，雙方合資三安建設，未來將有新的開發案，但具體投資標的未定，若有好消息會盡快跟市場公布。

國建今日公告，參與認購三安建設股權，交易數量為首次認購14,700,000股、增資認股191,100,000股，每單位價格10元，合計共205,800,000股，交易總金額20.58億元，持股比例為49%。

進一步查詢，三安建設的代表人久一康洋，即是日本三井不動產集團台灣董事長，國建副總暨發言人林清樑指出，由於過去與台灣三井不動產集團合作愉快，雙方決議再攜手進行新的開發計畫。

觀察過去與國建與台灣三井不動產集團合作案，包括新北市中和指標大案一期「META PARK」以及二期「METRO PARK」，基地面積達逾5千坪、總銷超過300億元，另外還有台南「UNi PARK」案、高雄鳳山「LaLaport」案。

市場人士認為，國建與三井不動產兩大巨頭，具有極大的品牌效益，雙方每次推出的新案都頗受購屋族青睞，且銷售狀況不錯，是市場的亮點之一，此次再度攜手合作，雖然不確定地點，但備受市場期待。

日本 認購

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