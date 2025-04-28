搶端午節慶商機 新光三越推201款禮品、估績增15%

搶攻端午節慶商機，新光三越推出多達201款禮品，涵蓋三成獨家及六成初登場禮盒，預計端午檔期可賣出超過8萬顆粽子，業績超過6,300萬元，年增15%。此外今年適逢「閏六月」，民俗中亦有「吃豬腳保平安、增福壽」的吉祥意涵，因此新光三越精選四款人氣品牌豬腳禮盒，包含AI教父黃仁勳也愛的五燈獎豬腳等，預計能再提高買氣。

新光三越觀察，上週開打的母親節檔期前四日業績整體成長兩成，其中家電、3C等業種受惠於新機發布、換機潮因素，帶來三成以上的成長，又因天氣轉換，帶動女性服飾、雜貨成長幅度可觀，黃金相關產品也有兩成左右的成長。業者表示，看好即將到來的端午檔期，業績上看增長15%。

新光三越表示，本檔期獨家攜手三家榮獲2024年《500盤》推薦餐廳－連續五年榮獲米其林推薦入選餐廳的膳馨、有米其林星級主廚加持的漢來、老字號湘菜名店彭園，打造全台限量1,000組的【台灣500盤名店特製粽】，三大名店首度聯手，禮盒單價大多落在1000元上下，期望能滿足消費者送禮、自用需求。

日系伴手禮方面，新光三越表示，本檔期網羅多款秒殺級伴手禮，包括全球費南雪銷量第一的Henri Charpentier、近百年的東京西點名店RUYSDAEL、半年就熱銷破萬盒的Butter Butler、長年攻佔禮品暢銷榜的小倉山莊等，搭配首次初登場的三大日本百年老店，包含日本關西和果子老舖中島大祥堂旗下品牌 Hitotoe、以紅豆羊羹聞名的井村屋、東京昭和時代喫茶鋪代表但馬屋咖啡店等人氣伴手禮。

新光三越今年持續擴大台灣在地果物選品，包含曾獲神農獎肯定的嘉義民雄 阿美玉蘭花鳳梨禮盒、選用外銷日本等級的屏東枋山 盧家愛文芒果禮盒等多家小農季節果物。

5月2日（五）起，新光三越全台分店、新光三越APP、超市禮品城與電商平台skm online四大通路同步搶先預購。