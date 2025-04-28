安永櫃買攜手 助力大南方新創邁向資本市場

櫃買中心（Taipei Exchange）成立以「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，已分別建構上櫃主板市場、興櫃預備市場以及適合中小微創新企業的創櫃板，以多層次市場架構扶植不同營運規模、發展階段的中小微新創企業循序進入資本市場，現已扶植逾2,500家企業進入資本市場，故被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。

而櫃買中心為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」及金管會「亞洲資產管理中心」政策目標，並支持創新、新創、青年創業等團隊進入創櫃板，於今年初推出創櫃板Plus新制，鼓勵中小微新創企業都能從創櫃板起步，逐步踏實邁向上（興）櫃之路。

櫃買中心為擴大服務南台灣新創企業，特與安永聯合會計師事務所於4月24日及4月28日分別於高雄及台南連續舉辦兩場「創櫃交流會」，邀集當地新創企業負責人以及高階管理人員共襄盛舉，現場交流氣氛熱烈，積極展現南台灣在地企業新創動能。本次交流會中，就櫃買中心多層次市場及創櫃板 plus 新制的特色與優勢深入解析，如企業於申請創櫃板後有免費的輔導資源，可於二年輔導期間內自由選擇配合會計師輔導建置基本會計與內控制度，並可享有商務法律或經營管理等精選課程，且登錄創櫃板後，即可取得股票代號，除吸引創投法人投資外，將有更多機會參加櫃買中心主辦的投資媒合會，增加曝光度。

4月24日創櫃交流會中，櫃買中心、國立高雄科技大學及安永與在地農業及節能領域之新創企業對談，高科大創新育成中心所營運的「高科大淨零永續產業加速器」表示，其以能源、低碳、循環經濟等永續為主要培育領域，鏈結產業網絡、學研能量與政府資源等生態系，提供新創團隊從技術研發、商業模式、資金媒合到國內外市場拓展的全方位支持。作為創櫃板推薦單位，「高科大淨零永續產業加速器」為南部產學合作與產業創新的重要推手，未來將持續與櫃買中心及安永合作，陪伴並輔導新創企業持續成長，俾利高雄創新創業企業成功發展。

4月28日創櫃交流會中，櫃買中心及安永除為新創企業介紹創櫃板輔導資源外，與會企業皆對櫃買中心多層次市場有高度興趣，展現台南新創企業邁向資本市場的企圖心與行動力。透過此次創櫃交流會，櫃買中心與安永實地引導企業掌握創櫃板申請實務、登錄要件及資本市場布局規畫，現場交流互動熱絡。

上開兩場次創櫃交流會，共計有來自農業循環經濟、醫務管理、船舶節能系統、智慧農業、美容保養、寵物醫療、氣凝膠用品與金屬化合物等領域共八家企業負責人及高階管理團隊共襄盛舉，展現南台灣新創生態能量。櫃買中心與安永將持續合作推出「創櫃交流會」，讓更多新創企業都能逐步踏實邁向資本市場。

創櫃板相關資訊詳見櫃買中心創櫃板網頁專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm ）。