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興富發斥資32億買台中西屯千坪土地 公司：地主擔憂未來風險

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

興富發（2542）28日公告，代子公司博元建設，取得台中市西屯區文商段19、20地號土地共二筆，基地面積約1,135.74坪，交易總金額為32.09億元，換算每坪土地單價282.5萬元，交易人為自然人等6人。

興富發副總廖昭雄指出，此次購置的台中文商段土地為已經推案的「雍悅一方」，目前已售約九成，預計2026年完工交屋，該案原先與地主洽談合建，但地主考量房市氛圍轉冷，加上經濟動盪，未來風險恐增大，因此與建商協議改成賣斷土地。

廖昭雄指出，目前集團庫存土地量達千億元，動能無虞，仍維持之前暫時不買素地的計畫，僅會考慮都更、危老、合建等開發案，而今年也拿下南港2,700坪都更案，該案預計投入金額約93.55億元。

針對近期房市概況，興富發認為，現階段房市確實受到股市動盪，來客數較過去房市熱絡時，量減不少，房價方面，由於買氣降溫，預期今年會有議價空間，市場價格會有所調整。

房市 興富發 都更

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