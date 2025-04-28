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總投資逾90億 半導體新門戶、「高捷R17世運站A5街廓案」啟動招商

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
高雄市政府「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」招商說明會 國內首例結合產業園區及 TOD 的公辦都更案「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」招商說明會今（28）日登場，包括高雄市政府副市長林欽榮（中）、高雄市捷運工程局局長吳嘉昌（右一）、仲量聯行台灣董事總經理 侯文信（左一）均出席；仲量聯行提供
高雄市政府「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」招商說明會 國內首例結合產業園區及 TOD 的公辦都更案「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」招商說明會今（28）日登場，包括高雄市政府副市長林欽榮（中）、高雄市捷運工程局局長吳嘉昌（右一）、仲量聯行台灣董事總經理 侯文信（左一）均出席；仲量聯行提供

國內首例結合產業園區及 TOD 的公辦都更案「高雄捷運 R17 世運站周邊 A5 街廓」招商說明會28日登場，由招商總顧問仲量聯行協助高雄市政府舉辦，並由副市長林欽榮代表高雄市政府，說明本案開發效益及招商條件，招商現場共計吸引近 20 家潛在投資人了解本案招商條件，另相關業界公會及在地區里長也出席表達對地區發展關心之意，期望共同打造高雄半導體產業新門戶。

高雄市副市長林欽榮致詞時表示，國內 TOD 軌道經濟持續發燒，串聯北中南科學、產業園區及商業活動，北高雄成為重要產業發展中心，本案基地條件優越，距離台積電楠梓廠僅 1.5 公里，離捷運 R17 世運站僅 150 公尺。

林欽榮指出，該案位居 S 廊帶科技軸心優勢區位，透過公辦都更方式活化原中油煉油廠區，未來將興建商辦及企業安家住宅供半導體、AI 產業進駐使用，低樓層可引入零售商業、支援型生活服務設施，並以天橋直接連通 R17 世運站，促進楠梓產業園區周邊生活機能發展，打造優質便捷的大眾運輸生活圈。

高雄市捷運局局長吳嘉昌表示，「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」基地面積 4,200 坪，都市計畫為第二種商業區，建蔽率 50%、容積率 300%，經 2025 年 4 月 7 日公告劃定為更新地區，預估總開發量體約3.8萬坪，本案包含至少設置室內面積 6,150 坪 A 級商辦、600 坪產業作業空間。

此外，「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」高市府預計分回約 618 戶企業安家住宅，將出租予半導體、高科技產業員工，本案預估民間投資總金額約 93 億元，將楠梓打造為北高雄重要產業中心。

「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」已於 4 月 9 日正式公告徵求實施者；該案招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，近年高雄市大眾運輸建設四線齊發，同時伴隨著產業轉型引入高科技就業及人口進駐，帶動高雄市快速發展。

侯文信分析，「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」基地緊鄰高雄捷運 R17 世運站及楠梓產業園區，坐擁完整交通網絡與產業聚落優勢，為國內首座具備大眾運輸場站服務的科學園區，全案將以高雄半導體產業門戶為發展定位，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落。

「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」本(4)月9日啟動招商，市場初估，全案民間投資總金額約 93 億元；仲量聯行提供
「高捷 R17 世運站周邊 A5 街廓公辦都更案」本(4)月9日啟動招商，市場初估，全案民間投資總金額約 93 億元；仲量聯行提供

公辦都更 半導體 高捷

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