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雲豹能源旗下台普威奪金峰獎雙料殊榮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源旗下台普威奪金峰獎雙料殊榮。雲豹能源副總經理暨台普威總經理譚宇軒（右）代表領獎。圖／雲豹能源提供
雲豹能源旗下台普威奪金峰獎雙料殊榮。雲豹能源副總經理暨台普威總經理譚宇軒（右）代表領獎。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）旗下儲能子公司台普威能源，憑藉儲能卓越實績與創新能量，榮獲第二十三屆金峰獎「十大傑出企業」殊榮。同時，雲豹能源副總經理暨台普威總經理譚宇軒，亦獲頒「十大傑出企業領導人」獎項，肯定扮演能源推動關鍵角色與卓越領導力。

金峰獎由中華民國傑出企業管理人協會與中華民國企業經營領導協會聯合推動，在全球經濟局勢不穩、企業轉型壓力升高背景下，以表彰推動創新、具備高度競爭力之優質企業。此次共有526家企業參與，最終僅123家脫穎而出，獲獎率僅二成，為台灣企業界具代表性獎項之一。台普威一舉勇奪「十大傑出企業」與「十大傑出企業領導人」雙料獎項，顯見評審團對營運實力與前瞻布局之高度肯定。

雲豹能源副總經理暨台普威總經理譚宇軒表示，此次獲獎不僅是對台普威的肯定，也代表著「永續淨零是一條對的路！」他表示，面對電力系統去碳化與自由化的挑戰，以及在「能源轉型2.0」政策驅動下，儲能不再只是備援方案，而是邁向智慧電網、強化電力韌性的關鍵角色。

身為台灣儲能領域先行者，台普威自雲豹能源2021年入主後，由譚宇軒一手帶領團隊積極拓展儲能業務，先後完成多項具前瞻性儲能示範案，包括台電第一件儲能雙邊合作案、最快完工全台第一期光儲案、竣工全台首座大型變電所儲能系統、攜手錸寶建置60MW儲能案場，以及成功併網台灣大型指標型儲能案場等實績，在台已累積459 MW / 1201 MWh儲能開發建置總裝置容量，奠定本土儲能業界領導地位。

錸寶 雲豹能源

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