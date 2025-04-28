上海商銀與刑警局簽訂反詐騙專案合作意向書 齊力打詐
為積極響應政府打擊詐騙政策，上海商銀（5876）28日由總經理郭進一代表與內政部刑事警察局簽訂「反詐騙專案合作意向書」，本次與刑事局簽署意向書，除展現打詐決心，更將透過雙方交流，掌握詐騙相關犯罪趨勢並精進風險管控。
郭進一於會中表示：「上海商銀秉持處處為您著想的服務理念，響應政府及主管機關之政策，除積極防止詐騙外，對有高齡失智症傾向的客戶或家屬提供適切之關懷協助與服務，保護長輩避免受到惡意詐騙的侵害，落實對高齡客戶金融消費者權益的保護，保障客戶財產不遺餘力。」2022年時因營業單位機警識破偽造代筆遺囑，即時阻擋了詐團冒領，同時也因為這起案件，透過警方積極縝密調查，讓台版地面師作案手法浮出檯面，避免後續產生更多受害者。
上海商銀已於2024年1月起運用機器學習技術篩檢疑似詐騙交易，偵測效能大幅提升，並於開戶、臨櫃匯款、自動化設備服務申請及異動等作業流程，建置防阻詐機制，有感於防阻詐訊息如能從源頭教育，傳達民眾識詐等相關知識，更能有效降低後續財產損失及社會成本，該行特別與上銀文教基金會舉辦多場講座宣導防阻詐案例及防詐新知，並透過各分行於當地里民活動中竭力宣導防詐新知，善盡金融機構守門員之責。該行將持續秉持善盡企業社會責任初衷，公私部門齊力打詐，守護客戶資產。
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