國家住都中心：推動三民區覆鼎金北營區案更新地區劃定 以利推展都更

繼去年9月底完成高雄新興區青年高分社及陸軍服務社2案更新地區劃定後，國家住都中心28日表示，將再度推動三民區覆鼎金北營區案更新地區劃定，透過持續整合更新地區內地主共同參與，以利推展都市更新事業。

覆鼎金北營區案位於三民區天祥一路，土地原屬國防部管有之軍營，因舊有建物窳陋，現已拆除作為臨時停車場使用。為促進土地更有效利用，本案併同周邊私有土地以完整街廓範圍劃定為更新地區，後續將由國家住都中心主導推動公辦都更。

覆鼎金北營區更新地區東、西、南三側計畫道路路寬僅4~6公尺，本次更新計畫規定應於三側退縮4公尺建築，將空間留供人行使用，並採取人車動線分離的出入口規劃，更新後將改善地區交通、創造行人友善的街道，進一步提升鄰里居住環境品質。

另外，考量社會高齡化趨勢，更新計畫也將日間照顧中心納入規劃，未來為地區周邊長者提供一處舒適安心的空間，讓都市更新不僅是單一建築重建，也能回應實際的社會需求，讓更新的公益價值最大化。

國家住都中心推動公辦都更過程皆秉持專業、誠信、公開、透明的立場，除了採「一本帳」原則進行權利變換，將建築興建、搬遷補貼、拆除費用等各項開發成本透明化，更新案也會經市政府審議會審定後才實施，相較傳統合建分屋模式更加透明公開。參與公辦都更的地主也不用擔心看不懂繁雜的法令規定，國家住都中心的專業人員會全程協助把關，確保地主的權益，也讓案件的推動更加有效率。

覆鼎金北營區案更新地區公告劃定後，國家住都中心將持續調查更新地區內地主參與更新的意願並徵詢地主更新後的空間需求，充分溝通將地主意見納入更新規劃，確保都更後的新房子符合使用者需求，並促進地方發展。