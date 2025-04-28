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去年台北市平均每兩件房屋交易就有一件是老屋 這區超過比重竟達七成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影
台北房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影

據實價登錄資訊，統計2024年台北市不同屋齡區間的住宅交易占比，發現台北市屋齡超過30年的交易占比高達54.7%，相當於每成交兩件就有一件是屋齡30年以上的老屋

進一步觀察，台北市12個行政區不同屋齡區間的住宅交易占比，其中，大安區屋齡超過30年的交易占比高達71.5%，居全市之冠，而老屋交易占比最低的行政區則是南港區，占比僅34.0%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大安區是台北市的首善之區，不僅地段優越，交通、學區等各項生活機能也一應俱全，加上土地稀有、供給有限，房價獲支撐，讓大安區房價居高不墜。

陳金萍指出，屋齡較大的老屋大都坐落於精華地段，購屋需求穩定，市場接受度高，銀行房貸鑑價額度通常不會太低，吸引自住與資產配置族群入主。

此外，陳金萍分析，台北市近兩年進入大都更時代，台北市政府陸續推出「都更八箭」政策，推升建商積極布局的意願，尤其是核心的蛋黃區最受建商青睞，參與更新意願高，讓老屋不僅保值，同時擁有增值潛力，這或許也是大安區老屋需求不墜的原因之一。

據實價登錄資訊，統計2024年台北市不同屋齡區間的住宅交易占比，發現台北市屋齡超過30年的交易占比高達54.7%，相當於每成交兩件就有一件是屋齡30年以上的老屋。永慶房產集團提供
據實價登錄資訊，統計2024年台北市不同屋齡區間的住宅交易占比，發現台北市屋齡超過30年的交易占比高達54.7%，相當於每成交兩件就有一件是屋齡30年以上的老屋。永慶房產集團提供

老屋 都更

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