快訊

新北雙屍命案！日籍男、前妻陳屍租屋處 遺體腐爛房東嚇壞

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

陽明總經理白崑榮：美國關稅影響貨量變化不需過度悲觀

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）總經理白崑榮現階段很難評估美國關稅影響，畢竟其關稅政策變化飛快，因此貨量變化不需要悲觀看待，由生產鏈和供應鏈角度切入，除非發生系統性風險，整體美國經濟情況惡化造成購買力下降，不然貨品未來勢必要繼續出貨。

關稅政策變化速度很快，每天都在變，所以很難掌握，美國每年從亞洲進口2,200萬TEU至2,300萬TEU，短期這些貨量不可能全部被美國製造所取代，有沒有可能被其他地方製造取代，這些都需要時間，不可能一夕之間就取代，除非美國經濟出大問題，否則消費需求不會大幅減少，美國市場的基本需求是存在的。

長期是要注意供應鏈的移轉，墨西哥在供應鏈布局中或許有更多機會；當然這之中仍有許多不確定因素存在，未來的模式可能會是零組件（CKD）運往美國，還是完成最終組裝到美國市場，這當中也會出現各種物流供應鏈的移動，長期來看全球貨櫃輪產業前景並不悲觀，畢竟全球貿易仍然需要持續，生產鏈與供應鏈的存在仍是不可或缺的。

美國經濟 關稅

延伸閱讀

連訊通訊參加2025年美國OFC展 聚焦AI數據中心解決方案

法人報明牌 趁關稅利空偷偷加碼 90天拉貨潮 受惠股大盤點

關稅戰聯中抗美？ 日執政黨「最糟糕時機」罕見接力訪京

中美關稅戰 學者：留意服務貿易或成北京未來反制目標

相關新聞

磊山保經榮獲聯經第二屆「人文企業獎」 藝文推手典範獎

磊山保險經紀人公司長期致力於推動藝文與公益發展，於28日榮獲由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」「藝文推手類–典範獎」殊...

巨城慶生日！期許持續打造創新有溫度的暖商場

Big City遠東巨城購物中心28日歡喜慶生，自2012年開幕至今已近2億人次造訪，串聯生活、時尚、美食、娛樂一站購足...

潤泰新攜手琉璃藝術家施秀菊 舉辦原民文化藝術展

為落實企業社會責任（ESG）並推動在地文化永續發展，潤泰創新特別攜手排灣族琉璃藝術家施秀菊，於TSUTAYA BOOKS...

台南晶英攜資生堂國際櫃 打造「極上御藏」主題房

台南晶英與日本頂級保養品牌-資生堂國際櫃合作，採用被譽為皇室級頂奢抗老保養品，推出「極上御藏 晶萃時光」主題房，在榻榻米...

打炒房奏效！短炒客退散、持有這時間出售成主流

政府打炒房奏效，短期投機客收手。根據財政部房地合一稅最新統計資料，隨著打炒房政策加壓，第七波信用管制上路後，2024年Q...

7-ELEVEN 推免剝殼「動福滷蛋」 每顆18元搶攻夾經濟

7-ELEVEN即日起於26間門市限定門市販售—「動福滷蛋」，這款滷蛋不用剝殼，每顆販售18元，邀請消費者嚐鮮體驗，後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。