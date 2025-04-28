陽明總經理白崑榮：美國關稅影響貨量變化不需過度悲觀

陽明海運（2609）總經理白崑榮現階段很難評估美國關稅影響，畢竟其關稅政策變化飛快，因此貨量變化不需要悲觀看待，由生產鏈和供應鏈角度切入，除非發生系統性風險，整體美國經濟情況惡化造成購買力下降，不然貨品未來勢必要繼續出貨。

關稅政策變化速度很快，每天都在變，所以很難掌握，美國每年從亞洲進口2,200萬TEU至2,300萬TEU，短期這些貨量不可能全部被美國製造所取代，有沒有可能被其他地方製造取代，這些都需要時間，不可能一夕之間就取代，除非美國經濟出大問題，否則消費需求不會大幅減少，美國市場的基本需求是存在的。

長期是要注意供應鏈的移轉，墨西哥在供應鏈布局中或許有更多機會；當然這之中仍有許多不確定因素存在，未來的模式可能會是零組件（CKD）運往美國，還是完成最終組裝到美國市場，這當中也會出現各種物流供應鏈的移動，長期來看全球貨櫃輪產業前景並不悲觀，畢竟全球貿易仍然需要持續，生產鏈與供應鏈的存在仍是不可或缺的。