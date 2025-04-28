萬海總經理謝福隆美國線長約漲幅3-4成 大陸出口搶艙潮可期

萬海（2615）總經理謝福隆28日表示，美國線長約漲幅較去年同期成長3-4成，代表市場需求還是存在；雖然大陸出口到北美目前停滯，可預期未來如果開始出貨，海運現有的艙位應無法即時大量供應，就會出現搶艙位的情況。

謝福隆分析，川普發動對等關稅戰後，大陸到美國線出貨量一定受到影響，近洋線今年則是價量齊揚，運費及運量都比去年同期成長3成，近洋線表現比預期還好；北美線現在雖然沒有貨，然而就過去紅海危機、疫情期間發生後期，都曾經發生過搶艙位的情況。

到目前為止，中東線一直很熱絡、印度線受到關稅影響，但近期也開始回升，目前只有大陸到美西、美東受到衝擊，今年1-4月的運價較去年同期增加最少3、4成。因應場需求滅少，大陸到美國西岸航線併班的情況比較多，美國東岸因為還在遶好望角，所以運能本來就吃緊，所以減數較小。

謝福隆進一步指出，北美線的長約每40呎櫃的運價都比去年同期3、4成，大陸的貨量看起來是暫緩，並不會消失，美國方的長約客戶都願意接受這樣的漲幅，代表市場需求是存在的。

除非美國的終端需求完全沒有，不然一定要出貨，民生必需品最後還是要出貨，只是時間問題。