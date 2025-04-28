磊山保經榮獲聯經第二屆「人文企業獎」 藝文推手典範獎

磊山保險經紀人公司長期致力於推動藝文與公益發展，於28日榮獲由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」「藝文推手類–典範獎」殊榮，是保經業界唯一。主辦單位高度肯定磊山保經在人文關懷與文化推進上的深耕與實績，不僅持續、多元地支持公益與藝文活動，更整合企業資源，長期推動帶狀公益，並積極號召員工投身志工服務，將ESG理念深植為企業DNA。對此，磊山保經董事長李佳蓉表示，自2010年創立以來，磊山保經便將「整合資源，提供社會帶狀公益的支持」列為公司的三大企業使命之一，也期盼將藝術轉化為企業與社會間情感共鳴的橋梁。

磊山保經董事長李佳蓉表示，「藝文從來不是一個人或少數人的事，而是需要集結眾人之力，共同關注、參與、欣賞。磊山這些年樂意成為眾多文化團體隱形的翅膀，由衷希望讓人人都能以自己最適合的方式，與藝術互動，這正是社會共好的體現，也是SDGs目標4『確保包容和公平的優質教育』、目標10『減少不平等』的實踐。」

李佳蓉指出，自2010年創立以來，磊山保經便將「整合資源，提供社會帶狀公益的支持」列為公司的三大企業使命之一，這樣的支持，不只是單次捐款，更是一場深度參與的文化行動，喚起社會共感與生命意義的延續，也形塑出有別於其他保險經紀人公司的形象。十五年來，透過設立磊山慈愛社、品牌公關、永續發展部門，系統化的串聯國內外超過30個藝文團體，包括原聲童聲合唱團、青少年表演藝術聯盟、Taiwan Connection與風潮音樂等發展出涵蓋捐助、陪伴與培力、永續自循環的三階段公益行動。每月舉辦的「磊山人文講堂」與「音樂饗宴」，至今累積超過330場，觸及超過40萬人次，將藝術轉化為企業與社會間情感共鳴的橋梁。

業務總經理林世德表示，「保險工作在本質上，是一份關於『陪伴』與『理解』的工作。磊山透過多元的藝文投入，不只延伸我們與客戶、夥伴之間的連結，也讓保險專業更具溫度。我們深信，文化力也是磊山的競爭力。」

在面對多元族群需求與文化平權挑戰下，磊山保經不僅資助，更積極成為共融藝術的推動者。攜手國家兩廳院推動「永續共融計畫」，透過支持觸覺模型、口述影像、手語導覽等服務，讓視障、聽障朋友也能走進戲劇院、音樂廳，感受藝術魅力，累積服務人次已逾萬人。同時，也透過青藝盟「牽風箏的人」教師計畫、親愛愛樂培訓計畫、秋野芒劇團校園巡演等，深入偏鄉與校園，以藝術為種子培力下一代，實現「讓每一個人都能靠近藝術」的願景。

總經理許弘偉表示，「以人為本，重視文化藝術是磊山的靈魂，公司鼓勵夥伴在追求專業精進的同時，也積極參與人文、公益與運動等多元軟性活動，透過豐富的實踐與體驗，培養生活素養與社會參與力。磊山期盼透過全人發展的企業文化，支持夥伴成為具備遠見、多重能力與社會責任感的典範人物，此外，磊山也與時俱進積極探索AI賦能的各種可能應用場景，期能打造兼具人文關懷與科技創新的新世代保經公司」，此次獲獎，是對公司十五年來深耕文化公益、實踐文化永續的最高肯定。未來，磊山保經將持續攜手更多藝文夥伴與社會大眾，以文化為根、共融為橋、行動為本，讓更多美好與希望的故事，在台灣各地生根發芽，真正實踐「在一起，更美好」的企業承諾。