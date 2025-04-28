巨城慶生日！期許持續打造創新有溫度的暖商場

Big City遠東巨城購物中心28日歡喜慶生，自2012年開幕至今已近2億人次造訪，串聯生活、時尚、美食、娛樂一站購足，成為桃竹苗全年齡客層歡聚首選。董事長李靜芳表示：巨城得以有今日的成就，要感謝每一位顧客的支持與肯定，也感謝一起併肩作戰的團隊，他們有著對市場的高敏銳度、超強執行力及服務熱忱，讓「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」成為永遠的驕傲。

遠東巨城以「高營運績效、豐富體驗、商品多元」三大原則為核心，2024年全年度營收來到173億元（含遠東SOGO百貨新竹店），深受新竹消費者喜愛；更因專業的招商團隊與穩健的營運模式，贏得眾多品牌的信任與支持也成為全台品牌展店首選。自2012年開幕以來，每年20%換櫃率、規劃來自各地話題快閃店維持新鮮感，與廠商建立最佳夥伴及雙贏共好關係，成功創造全館逾4成品牌業績居全台前三名。1-4月雖然大環境有許多不確定因素，巨城憑藉著改裝新櫃、穩定的主顧客經營以及超過144萬粉絲的數位宣傳力道，成功推動人氣與買氣；業績逆勢成長5%。下半年還有超過1,600坪改裝計畫進行中，包含3C生活、服飾配件、韓系潮牌、美食餐飲等全新獨家品牌將陸續登場，可望持續提升全年成長。

自開幕以來累計舉辦超過3,800場活動，其中八成聚焦公益主題，已惠及超過360個單位。巨城長期關注全民健康議題，2024年「Big捐血」活動，年度募集10,137袋，創下歷年紀錄，同時也深耕「兒少培力計畫」，透過寓教於樂的親子活動提升孩童學習力與創造力，成功打造結合教育性與娛樂性的公益平台。藉由「Big City藝文培力計畫」串連在地創作能量，啟發創意表達，積極培育新生代藝術人才，屢獲國內外藝術與設計獎項肯定，展現場域深耕社會的影響力。

細數豐碩成果，遠東巨城購物中心董事長李靜芳生日慶造勢會上感性說：一路走來，由衷感謝每一位夥伴的努力與家人支持，才能有今天的成績，未來將持續秉持著「共好」的精神推動員工福利與共學，積極營造友善職場環境，凝聚所有巨城夥伴的向心力，以創新、熱情回饋消費者的支持與期望，落實社會企業責任、一起攜手各界推動善循環；發揮巨城最大影響力。