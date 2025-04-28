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潤泰新攜手琉璃藝術家施秀菊 舉辦原民文化藝術展

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤泰創新攜手排灣族琉璃藝術家施秀菊，於TSUTAYA BOOKSTORE松山店SHARE LOUNGE舉辦《山林裡的琉光絮語》原民藝術展。圖/潤泰新提供
潤泰創新攜手排灣族琉璃藝術家施秀菊，於TSUTAYA BOOKSTORE松山店SHARE LOUNGE舉辦《山林裡的琉光絮語》原民藝術展。圖/潤泰新提供

為落實企業社會責任（ESG）並推動在地文化永續發展，潤泰創新特別攜手排灣族琉璃藝術家施秀菊，於TSUTAYA BOOKSTORE松山店SHARE LOUNGE舉辦《山林裡的琉光絮語》原民藝術展，即日起展出至12月31日，展覽內容涵蓋琉璃珠創作、原民文化紋飾與情感記憶，體現傳統工藝與永續理念的結合。

潤泰新指出，施秀菊以1300度高溫琉璃熔製工藝，將排灣族逐漸失傳的珠飾技術與文化記憶轉化為現代藝術語彙，並創立「蜻蜓雅築工作室」，培育部落婦女們投入創作。

施秀菊曾獲多項國內外創業與工藝獎項肯定，代表作〈情人的眼淚〉更成為排灣族文化重生的重要象徵。作品更曾受台灣博物館欽點展出，展現部族的生命力。

潤泰新指出，5月18日 (日)14:00–16:00施秀菊將聯手TSUTAYA BOOKSTORE松山店一同舉辦專題講座，主題為「從蜻蜓翅膀到城市書香，琉璃重生與永續傳承的詩意對話 」，講座中將分享琉璃創作背後的故事、珠飾如何成為文化標記，以及藝術如何串連社會責任與部落永續。參與者可現場講座分享會後，參與琉璃手串體驗活動並獲得限量紀念品乙份。

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