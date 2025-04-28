台南晶英攜資生堂國際櫃 打造「極上御藏」主題房

台南晶英與日本頂級保養品牌-資生堂國際櫃合作，採用被譽為皇室級頂奢抗老保養品，推出「極上御藏 晶萃時光」主題房，在榻榻米套房內結合藝術文化氛圍營造絕美視覺空間，入住即贈送「極上御藏」全套包含潔膚皂、柔膚露、日晚霜、精華乳、專人護膚等價值超過萬元的禮品，再享用晶英貴賓廊「杜樂麗花園下午茶」。

台南晶英表示，資生堂國際櫃「極上御藏」系列保養品蘊含珍稀的日本高野山延命草精萃，結合品牌獨家「長壽肌因凍齡專利科技」，喚醒肌膚自我修復能量，再現年輕巔峰膚質，自上市以來深受許多貴婦明星青睞。

此次台南晶英選擇日式禪意的小西門和洋套房，以沉浸優雅的產品美學佈置客房，巧妙融入日本數百年傳統工藝的「西陣織」與「榻榻米倉敷織」元素，加上臥室擺放品牌金絲抱枕與床尾巾，為禪靜空間點綴現代摩登氣息。

入住的尊榮禮遇包含量身訂製專屬房卡，一次擁有潔膚皂、柔膚露、日霜、晚霜、眼唇霜等「極上御藏奢華入住體驗禮」，再憑「VIP邀請卡」、「母親節專屬兌換券」至百貨專櫃免費享受專人護膚服務，加碼再贈奧義精華液與防禦精華乳等多重好禮，讓媽咪由內而外綻放亮麗耀人的綺肌。

最後，照顧好媽媽的肌膚，味蕾滿足同樣不能少，「極上御藏 晶萃時光」專案除了包含隔天豐盛自助式早餐，入住期間還可至14樓晶英貴賓廊享用「杜樂麗花園下午茶」匯集超過20款季節精選法式手工鹹甜點，若有當月壽星同行，於訂房時備註或來電告知，即可獲贈儀式感爆棚的〈童話星球生日蛋糕〉，以粉紅色白巧克力打造的星球外殼，主廚現場淋上熱的香草安格列斯醬後融化綻放，內藏當季鮮果與香滑奶油蛋糕，以繽紛甜蜜的饗宴，為媽媽帶來最香甜的幸福回憶。